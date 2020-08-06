Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года. Об этом 5 августа сообщили на сайте минтранса Испании

Кадры ужасают. Рассказ очевидца о взрыве в Бейруте © Скриншот с видео Украина.ру не указаны.

Кроме того, на сайте Российского профессионального союза моряков сообщается, что в 2013 году это же судно под молдавским флагом перевозило «опасный груз» из Батуми в Мозамбик и внепланово зашло в порт Бейрута. Там же оно было задержано за технические нарушения эксплуатации.

Предположительно, изъятый груз и сдетонировал в столице Ливана.

Мощный взрыв прогремел в бейрутском порту 4 августа, погибли 137 человек, около 5 тыс. пострадали. Еще порядка 300 тыс. человек лишились жилья, а несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Согласно последним данным ливанской полиции, взрыв произошел из-за возгорания во время сварочных работ. Сдетонировали около 2,7 тыс. аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад и хранившейся на одном из складов в порту.