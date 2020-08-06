Майдан на Украине решал конкретную задачу — смену власти в государстве третьими силами. В США же идет управляемый внутриэлитный кризис, в ходе которого будут ограблены нувориши, не являющиеся частью древних родов. рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист Алан Мамиев

«Инструментом выбрали тех, кого не жалко, негров — афроамериканцев. Они создадут хаос, хозяева процесса в этом хаосе решат свои задачи, а потом все эти бравые негры погибнут или окажутся в тюрьмах. Негры своей активностью пробуждают дух белых англосаксов, жертвой которого они потом и падут под аплодисменты мирового сообщества», — рассказал собеседник издания.

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Массовые акции протестов против расизма и полицейского насилия охватили США после непреднамеренного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Власти около 40 городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк, были вынуждены ввести комендантский час. В те населённые пункты, где сотрудники местных правоохранительных органов не могли взять ситуацию под контроль, президент страны Дональд Трамп направил федеральные силы для наведения порядка.

В этом противостоянии страдают как протестующие, к которым стражи порядка применяют излишнюю силу, так и сами полицейские, ведь активисты нередко бросают в них снаряды, камни, бутылки с зажигательной смесью, а также предпринимают попытки прорваться в здания полицейских участков. Так было, например, в Сиэтле, где в конце июля ранения получил 21 полицейский.

Кроме того, как подсчитала некоммерческая организация U.S. Press Freedom Tracker, объединяющая более десятка независимых групп журналистов, за время протестов произошло более 600 инцидентов между полицией и журналистами, освещающими происходящее.