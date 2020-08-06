Действия властей Белоруссии, захвативших российских граждан перед выборами президента республики, являются показательной провокацией, устроенной для Запада, рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью Украина.ру

«Несомненно, что никакой игры российских властей по организации госпереворота не было, наоборот, российские власти успели несколько раз выразить поддержку белорусскому лидеру. Так что это действительно провокация, организованная для западных партнеров», — сказал Неменский.

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29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.