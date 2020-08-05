Накануне выборов президент Александр Лукашенко показал, что не готов соперничать с молодыми политиками, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

- Олег, в российской экспертной среде бытует мнение, что задержание 33 граждан РФ под Минском 29 июля было хорошо спланированной провокацией белорусских спецслужб. А какой точки зрения придерживаетесь вы?

— По-моему, господствующая точка зрения является единственно необходимой. Несомненно, что никакой игры российских властей по организации госпереворота не было, наоборот, российские власти успели несколько раз выразить поддержку белорусскому лидеру. Так что это действительно провокация, организованная для западных партнеров.

- Выдержит ли Белоруссия разрыв экономических связей с Россией, ведь последнюю считают донором белорусской экономики?

— Прежняя модель взаимоотношений с Россией имела принципиально значимый характер для белорусской экономики. Российские дотации во многом и определяли развитие Белоруссии. Но Россия в конце 2018 года решила отказаться от этой модели.

Киев «за» и «против» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Соответственно надо так или иначе перестраивать отношении с Россией, идти на предложения, которые Россия выдвигает. Лукашенко это делать принципиально не хочет, во многом с этим связаны кризисные проблемы, которые сейчас образовались, когда из-под созданной Лукашенко системы уходит экономический базис, связанный с прежней системой отношений с Россией.

- Украинская сторона требует выдачи россиян, бывших граждан Украины, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне народных республик. Создается впечатление, что Лукашенко идет ва-банк, может ли он согласиться на требование официального Киева? К чему это приведет в отношениях между странами?

— Вероятность того, что он выдаст граждан Украины есть. Мы уже видели, как украинских граждан выдавал союзный с нами Казахстан. Так что все зависит от хода переговоров, но несомненно, что переговоры эти для Белоруссии касаются не столько судьбы этих граждан, сколько судьбы отношений между двумя странами.

К 7-му числу должны быть выдвинуты официальные обвинения, они должны быть не беспочвенны. Поэтом посмотрим, насколько белорусская сторона сможет до выборов официально обвинить задержанных российских граждан.

- Случайно ли совпадение по времени прибытия в Минск нового поверенного в дела США в Белорусии Джеффри Джука и этой ситуации?

— Думаю, что напрямую связывать необязательно, то есть американское участие возможно, но сейчас для того, чтобы однозначно утверждать, что это инициатива США, что это было подсказано американской стороной, нет достаточных оснований. Вполне возможно, что это была белорусская инициатива.

Хотя, конечно, укрепления белорусско-американских отношений в последнее время вряд ли может сказаться положительно на российско-белорусских отношениях и вообще на внутренней стабильности в Белоруссии.

- Что такое «Люблинский треугольник», куда всеми силами стараются затянуть Белоруссию? Новый антироссийский альянс?

— Это старая инициатива Варшавы по укреплению экономических, политических и военных связей на территории бывшей первой Речи Посполитой. Для Варшавы всегда было проблемой, что Белоруссия не поддерживает эти инициативы, но Литва и Украина традиционно их поддерживают.

Люблинский треугольник. Справка © commons.wikimedia.org, Grigorius m

- Очевидно, что победителем выборов главы государства Белоруссии станет действующий президент. Но какой результат выборов можно будет считать успешным для белорусской оппозиции?

— Для белорусской оппозиции единственный успех — это свержение нынешней власти Лукашенко и всей системы. Белорусская оппозиция не борется за проценты на выборах, тем более что эти проценты рисуются, об этом говорил сам Лукашенко.

Так что белорусская оппозиция борется за смену системы, и единственным успехом можно будет считать успешные протестные движения после выборов по непризнанию их результатов. То есть насколько им удастся раскачать народ, чтобы массово выйти на улицы.

Если нынешняя власть будет допускать в оставшееся перед выборами время новые серьезные ошибки, то я бы полностью этого успеха не исключал. У них появляется шанс, и не столько благодаря их умелой работе, сколько ошибкам власти.

- Какие ошибки допустило окружение Лукашенко в предвыборный период?

— Основная ошибка в том, что отстранены основные соперники, это показывает обществу, что Лукашенко не принимает вызов, не готов соперничать с другими кандидатами, если они не полные маргиналы. Это сильно ударило по имиджу Лукашенко как лидеру нации. Лидер нации не должен пасовать перед вызовами со стороны молодых политиков.

Явно ошибочной была политика в отношении пандемии. Скандал, на который пошла Белоруссия в отношениях с Россией, несомненно, негативно скажется на поддержке Лукашенко со стороны пророссийского электората. А за счет этого электората он во многом имел свою электоральную базу.

- Приведут ли выступления оппозиции к белорусскому майдану?

— Пока что мы не можем предсказывать. Белорусский режим кажется очень крепким, но, как видим, политические ошибки незадолго до выборов могут довольно дорого стоить. Все зависит от того, насколько умело нынешняя власть может провести остаток предвыборной кампании и последующее удержание власти. Сейчас я бы не стал уверенно говорить о том, что они могут это сделать, так как явно допущены серьезные ошибки.