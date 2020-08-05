Разрушение элеватора в ходе взрыва в порту Бейрута, через который в Ливан заходило зерно из России и Украины, вряд ли отразится на экономиках Москвы и Киева. Об этом рассказал ориенталист Игорь Димитриев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Димитриев: Взрыв в Ливане настолько страшен, что никто не будет извлекать из него выгоду © Facebook, Игорь Димитриев Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек и был нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет.

«Ливанские объемы для России и Украины не столь значительные. Рынок подстроится под спрос/предложение, и разрушение одного конкретного элеватора — это внутренняя ливанская проблема», — указал эксперт.

По его мнению, если немного снизить налоговое давление и упростить внутренние экономические правила, то соседние страны обеспечат поставку продуктов.

Димитриев добавил, что взрыв в порту Бейрута на фоне затянувшегося политического и экономического кризиса в Ливане может поставить эту страну на грань катастрофы,

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