Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек и был нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет.
«Ливанские объемы для России и Украины не столь значительные. Рынок подстроится под спрос/предложение, и разрушение одного конкретного элеватора — это внутренняя ливанская проблема», — указал эксперт.
По его мнению, если немного снизить налоговое давление и упростить внутренние экономические правила, то соседние страны обеспечат поставку продуктов.
Димитриев добавил, что взрыв в порту Бейрута на фоне затянувшегося политического и экономического кризиса в Ливане может поставить эту страну на грань катастрофы,
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