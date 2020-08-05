Взрыв в порту Бейрута на фоне затянувшегося политического и экономического кризиса в Ливане может поставить эту страну на грань катастрофы, считает ориенталист Игорь Димитриев

Зеленский выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Ливане © пресс-служба президента Украины - Игорь, премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет. Вас устраивает такое объяснение властей? Или нельзя исключать вариант с терактом или провокацией?

— Если однозначно, то да. Но штука в том, что у довольно близкой страны для Ливана Ирана в последнее время с удивительным постоянством происходили взрывы и аварии на объектах инфраструктуры. Так что эта случайность слишком хорошо вписывается в эту тенденцию.

Что касается причин взрыва, то это исключительно вопрос к специалистам в области взрывотехники. Нужно дождаться какой-то экспертной оценки.

Для самого Ливана это будет иметь чудовищные последствия. Уже несколько месяцев в Ливане происходили беспорядки, расшатывалась система власти, и без того очень зыбкая. Я боюсь, что это может стать соломинкой, которая переломит спину этой стране.

- Есть ли какие-то внешние силы, которым объективно выгодна эта трагедия?

— Традиционно принято обвинять в этом Израиль, который пикируется с Ливаном и «Хезболлой», которой он управляет. Но я не думаю, что Ливан как государство представлял сейчас угрозу для какой-то из стран региона. Времена ливанского расцвета ушли. Страна в кризисе и во внутреннем раздрае. Поэтому заинтересантов такой страшной диверсии я не могу найти.

- Президент Ливана Мишель Аюн заявил о необходимости ввести нормированное распределение муки и ограничить ее продажу хлебопекарням. Действительно ли стране может грозить голод, и как власти будут обеспечивать продовольственную безопасность?

— Я могу сказать по опыту поездок в Ливан, что там очень высокие потребительские цены, несопоставимые с ценами в целом по региону (Сирия или Иордания), где довольно дешевые продукты. А вот Ливан, конечно, задавал тон.

Я думаю, что на их внутренний рынок поставят продукцию из соседних стран. Но кризис там и так был довольно тяжелым. Значительная часть населения уже была не в состоянии оплачивать первоначальные расходы. Там и так был большой разрыв между потребительскими ценами и реальными доходами населения.

Более того, в результате этого взрыва может пойти обратная волна беженцев. Если раньше они все стремились в Ливан, то теперь будут возвращаться в свои страны, откуда прибыли. Я боюсь, что любое подобное событие может привести к очередному межобщинному столкновению в стране.

Сейчас там установилось разделение властей между различными конфессиями. Они много лет воевали друг с другом, а потом договорились о балансе сил. Но сейчас протесты и взрыв могут этот баланс расшатать, и страна погрузится в весьма кровавые и опасные межобщинные столкновения.

- Как вы оцениваете качество ливанских элит? Могут они сейчас оттолкнуться от дна и мобилизовать общество для выхода из этой ситуации?

— Вы правы, что теоретически такая проблема могла бы быть шансом. Но для этого нужно иметь очень гибкую и слаженную элиту, которая сможет мобилизовать общество для решения этих проблем. Но она настолько разделена и конфликтна внутри, что у меня есть сомнения, что это получится.

- В ходе взрыва был разрушен элеватор, через который в Ливан заходило зерно с России и Украины. Приведет ли это к каким-то последствиям для российской и украинской экономики?

— Нет. Ливанские объемы для России и Украины не столь значительные. Рынок подстроится под спрос/предложение, и разрушение одного конкретного элеватора — это внутренняя ливанская проблема. Если немного снизить налоговое давление и упростить внутренние экономические правила, то соседние страны обеспечат поставку продуктов.

- Может ли этот взрыв привести к возникновению конфликтов в регионе?

— Пока никаких радикальных заявлений никто не делал. Ливан не обвиняет Израиль, Израиль открещивается. Не похоже на то, чтобы этот взрыв был использован для получения каких-то внешнеполитических очков.

Ситуация настолько страшная, с таким количеством жертв, что конвертировать ее в политические бонусы просто аморально. Судя по всему, этого не хочет даже ливанское руководство. Все в шоковом состоянии, и никто не хочет делать каких-то безответственных заявлений. Если наложится еще какой-то конфликт на произошедшую катастрофу, то это будет фатально для страны.

Надо понимать, что такое Бейрут. Это центр возле порта. Это очень кайфовое место, расслабляющее, напоминающее Италию, Францию или Мальту. С кафешками, с гуляющими людьми, с туристами, вылизанный, аккуратный. Насколько я понимаю, сейчас там чудовищные разрушения везде. Дома, может, и не рухнули, но поверхностные повреждения у них большие, выбитые окна.

То, что Ливан окончательно потерял туристический потенциал на ближайшие годы, — это факт. Очень жаль сам бейрутский центр. Это очень колоритное место. Многие мои знакомые и я сам очень любим Бейрут. Нас интересует, что там происходит на месте. Хотелось бы попасть туда и увидеть все своими глазами.

Вы высказали правильную мысль, что если руководство страны сумеет мобилизовать общество и раскол из него вынести. Но сам Бейрут и окружающие суннитские и шиитские районы Ливана настолько отличаются друг от друга не только культурно, но и по экономическим показателям, что единство этой страны для меня очень сомнительно.