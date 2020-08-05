«Мы не можем подвергать сомнению то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло значительное время, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе», — сказал он.
Кравчук подчеркнул, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый особый статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в Конституцию Украины.
«А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — предложил он.
Для жителей Донбасса введение особого статуса является принципиальным вопросом: ведь Республики возникли как ответ на националистический переворот в Киеве. Сохранить свою идентичность, право говорить на родном языке (для многих это русский), сохранить связи с Россией — это важно для жителей Донбасса. И реализуемо в рамках особого статуса, что теперь отвергается Киевом.