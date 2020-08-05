Определенные положения Минских соглашений по-разному трактуются, а их необходимо читать одинаково всем сторонам урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом 4 августа заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24»

Рада осенью намерена изменить закон об особом статусе Донбасса © rada.gov.ua

Кравчук подчеркнул, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый особый статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в Конституцию Украины.

«А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — предложил он.

Для жителей Донбасса введение особого статуса является принципиальным вопросом: ведь Республики возникли как ответ на националистический переворот в Киеве. Сохранить свою идентичность, право говорить на родном языке (для многих это русский), сохранить связи с Россией — это важно для жителей Донбасса. И реализуемо в рамках особого статуса, что теперь отвергается Киевом.