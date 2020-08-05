Задержание 33 российских граждан в Минске напрямую связано с предстоящими президентскими выборами в Белоруссии. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 4 июля

Киев «за» и «против» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что эти люди вообще в Белоруссии оказались по большому счету проездом. А вот то, что белорусские власти устроили из этого шоу, — это факт. Ясное дело, что это напрямую связано с предстоящими выборами. И тот факт, что решили разыгрывать антироссийскую карту, о многом говорит, в частности, о том, что отношения с Минском в ближайшее время будут не самые радужные», — заявил Корнилов.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.