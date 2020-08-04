Украина хочет воспользоваться ситуацией с задержанием россиян в Белоруссии, чтобы вбить клин в отношения Москвы и Минска, и, если президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на поводу у Киева, это может стать точкой невозврата, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Главный интерес Украины. Почему Киеву невыгоден уход Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

- Владимир Владимирович, как вы оцениваете происходящее? Это недоразумение, чья-то провокация или действительно попытка устроить в Белоруссии беспорядки?

— Мы знаем, что эти люди вообще в Белоруссии оказались по большому счету проездом. А вот то, что белорусские власти устроили из этого шоу, — это факт. Ясное дело, что это напрямую связано с предстоящими выборами.

И тот факт, что решили разыгрывать антироссийскую карту, о многом говорит, в частности, о том, что отношения с Минском в ближайшее время будут не самые радужные.

- А может ли быть к этому причастна третья сторона? У задержанного политтехнолога Виталия Шклярова, связанного с блогером Сергеем Тихановским, нашли американский дипломатический паспорт. Ряд экспертов, исходя из этого, полагают, что задержание россиян может быть подставой со стороны США с целью вызвать скандал в отношениях Москвы и Минска. Что вы думаете по этому поводу?

Кость Бондаренко: После выборов в Белоруссии о задержанных россиянах сразу же забудут © РИА Новости, Нина Зотина

Но тут вопрос, скорее, к России в том плане, что она позволяет у себя на выборах задействование вот таких иностранных граждан, которые прямо активно участвуют в российской внутренней политике. Я думаю, что этот инцидент со Шкляровым, когда он руководил предвыборной кампанией Ксении Собчак, показывает, что пора все-таки России ставить такие же препоны для участия иностранных граждан в собственных выборах, какие существуют в Соединенных Штатах Америки.

Это повод задуматься, что действительно есть провокации подобного рода, в том числе внутри России.

- В России, кстати, высказывается версия, что помимо США ситуацию с задержанием в Белоруссии могла спровоцировать прозападная часть окружения Лукашенко. Существует ли такая часть, и насколько сильны ее позиции?

— Существует, конечно. Дело в том, что и сам Лукашенко, не знаю, какой сейчас — прозападный, пророссийский… Я так понимаю, он дрейфует в зависимости от того, какова цена на нефть и газ.

А то, что очень многие в его окружении спят и видят эти райские кущи будущей евроинтеграции и прочее, — это факт, который не раз проявлялся. Повторюсь, как только Лукашенко добивается какой-то экономической выгоды в спорах с Российской Федерацией, он тут же становится самым пророссийским политиком мира.

Вообще, конечно, ему стоило бы почитать, что о нем пишет европейская, мировая пресса. И вот эти сиюминутные выгоды от сотрудничества с какой-то западной страной, понятное дело, будут забыты, когда случится час пик.

Судьба [экс-президента Украины Виктора] Януковича должна была многому научить Лукашенко, но так ничему и не научила.

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - К слову об Украине, которая также стала участницей этой истории с задержанием россиян, потребовав выдать ей некоторых из них, так как ранее они имели украинское гражданство. Как думаете, отразится ли как-то эта ситуация на белорусско-украинских отношениях?

— Мы видим, что Украина очень активно хочет воспользоваться данной ситуацией. Причем вы же понимаете, ее интересуют не столько эти бывшие граждане Украины (или нынешние с точки зрения Украины), сколько вбить клин в отношения между Минском и Москвой. Ради этого Украина так и зашевелилась.

Если действительно — я надеюсь, до этого не дойдет — Лукашенко выдаст граждан Российской Федерации, которые имеют заодно и паспорта Украины, Киеву, то это будет, честно говоря, предел, самая низкая точка в отношениях между Россией и Белоруссией и даже, возможно, точка невозврата.