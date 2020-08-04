Русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и поэтому им нужно уехать в Россию. Об этом в эфире «4 канала» заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная своими одиозными националистическими высказываниями

«Либо рабы, либо оккупанты». На Фарион подали в суд за оскорбление чувств русскоязычных © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — негодует Фарион.

По ее мнению, русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации», поэтому им нужно дать еще лет 10.

«Может, им ещё 10 надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они, наконец, осознали?» — задается вопросом экс-депутат.

Кроме того, националистка обвинила русскоязычных украинцев в «оккупации» Крыма.

Фарион, которая во времена СССР состояла в Коммунистической партии, широко известна своими нацистскими высказываниями. В 2016 году она заявила, что русскоязычные жители Украины должны быть ограничены в правах, а в июле 2018 года призвала линчевать их.