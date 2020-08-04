Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания 4 августа в YouTube опубликовал очередное видео с разоблачением украинской политической элиты

Это уже не первый ролик Жвании на эту тему. Ранее в своих видео он обвинил экс-президента Петра Порошенко в сговоре с олигархами и даче взятки высокопоставленным еврочиновникам в обмен на поддержку через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина. Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В своем новом обращении бывший нардеп рассказал, что на Украине на легальном положении в высших эшелонах власти действую иностранные агенты, которых курирует бывший премьер и глава МВД Грузии Вано Мерабишвили.

«Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире — открыто включить иностранных агентов во власть», — заявил Жвания.

По его словам, под руководством Мерабишвили на Украине интересы других государств продвигали и продолжают этим заниматься глава «Укроборонмпрома» Айварас Абромавичус и руководитель Исполкома реформ при президенте страны Михаил Саакашвили. В этом же ряду были перечислены также экс-министр финансов Наталья Яресько, бывший министр здравоохранения в Грузии и на Украине Александр Квиташвили, а также экс-министр образования Грузии и бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Жвания также отметил, что готов дать показания правоохранительным органам и назвать имя человека, с которым непосредственно согласовывал работу иностранных агентов на Украине.