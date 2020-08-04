Сообщается, что двое неизвестных атаковали мужчину в тот момент, когда он садился в свой автомобиль на стоянке возле спорткомплекса «Краян». В антикоррупционера полетели несколько гранат РГД-5, которые взорвались, но существенного вреда ему не причинили. В ответ Коломиец принялся отстреливаться, преступникам удалось скрыться.
Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили там еще одну гранату, предварительно Ф-1.
Борец коррупцией назвал данное нападение покушением на свою жизнь.
Произошедшее попало на камеры наблюдения на стоянке, видео опубликовано в YouTube.
Инциденты с подрывом гранат на Украине случаются регулярно. Основной причиной этого является масштабная торговля оружием из зоны боевых действий в Донбассе, которое оседает на руках местного населения.