Ночью, 3 августа, произошло покушение на главу одесской областной организации «Международной антикоррупционной ассамблеи» Анатолия Коломийца. Детали инцидента приводит местное издание «Любимый город»

Сообщается, что двое неизвестных атаковали мужчину в тот момент, когда он садился в свой автомобиль на стоянке возле спорткомплекса «Краян». В антикоррупционера полетели несколько гранат РГД-5, которые взорвались, но существенного вреда ему не причинили. В ответ Коломиец принялся отстреливаться, преступникам удалось скрыться. С гранатою в кармане, с чекою в руке. Взрывное лето на Украине © commons.wikimedia.org, Samo8383

Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили там еще одну гранату, предварительно Ф-1.

Борец коррупцией назвал данное нападение покушением на свою жизнь.

Произошедшее попало на камеры наблюдения на стоянке, видео опубликовано в YouTube.

Инциденты с подрывом гранат на Украине случаются регулярно. Основной причиной этого является масштабная торговля оружием из зоны боевых действий в Донбассе, которое оседает на руках местного населения.