В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник потребовал предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.
После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.
По словам Лаща, преступник попросил называть его «святым духом».
«Он говорил, что всеми президентами всех стран правят олигархи. Пожаловался, что СМИ страдают и журналистов убивают», — рассказал он.
Ранее СМИ опубликовали выдержки из соцсетей Каримова, в своих постах за несколько дней до теракта он призвал к «джихаду» и массовым убийствам евреев, «мусульман-предателей», иноверцев, а также представителей властей во всех странах.