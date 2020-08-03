Журналист украинского телеканала Zik Андрей Лащ рассказал в прямом эфире канала о том, как ему удалось побеседовать с Сухробом Каримовым, который 3 августа захватил офис банка в Киеве

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник потребовал предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.

Киевский террорист Каримов оказался радикальным исламистом © REUTERS, VALENTYN OGIRENKO

По словам Лаща, преступник попросил называть его «святым духом».

«Он говорил, что всеми президентами всех стран правят олигархи. Пожаловался, что СМИ страдают и журналистов убивают», — рассказал он.

Ранее СМИ опубликовали выдержки из соцсетей Каримова, в своих постах за несколько дней до теракта он призвал к «джихаду» и массовым убийствам евреев, «мусульман-предателей», иноверцев, а также представителей властей во всех странах.