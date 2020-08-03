Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Об этом 3 августа сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1»

Глава КГБ Белоруссии «абсолютно точно» установил, что задержанные россияне «из ЧВК «Вагнер» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк сказал Плетнев.

По его словам, 21 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул.

«После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», — добавил он.

На прошлой неделе в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.