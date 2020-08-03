«В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — сказал Плетнев.
По его словам, 21 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул.
«После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», — добавил он.
На прошлой неделе в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.