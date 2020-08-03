Мужчина, захвативший 3 августа заложника в киевском бизнес-центре является гражданином Узбекистана. Такую информацию в прямом эфире телеканала Zik обнародовал замглавы МВД Украины Антон Геращенко

События в Киеве будут квалифицироваться как теракт - Геращенко © пресс-служба "Нородного фронта"

По словам Геращенко, киевский захватчик является гражданином Узбекистана.

Ранее сообщалось, что съемочные группы нескольких каналов были допущены через оцепление вокруг места ЧП, идут переговоры полиции и телеканалов о возможности предоставления захватчику прямого эфира.