Неназванный мужчина вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.
По словам Геращенко, киевский захватчик является гражданином Узбекистана.
Ранее сообщалось, что съемочные группы нескольких каналов были допущены через оцепление вокруг места ЧП, идут переговоры полиции и телеканалов о возможности предоставления захватчику прямого эфира.