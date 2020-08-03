Эксперт пояснил, что речь идет о политических кругах, незаинтересованных в существовании суверенного белорусского государства, но при этом желающих в определенном смысле поучаствовать в приватизации белорусских государственных активов, общая стоимость которых около 100 млрд долларов, и которых персонально не устраивает Лукашенко.
«Такие круги безусловно есть и на западе, и на востоке. Но при этом я не наблюдаю какого-то целевого и прямого иностранного вмешательства на уровне государств», — указал Шпаковский.
Так же, по его мнению, нельзя говорить о том, что Россия якобы пытается устроить Майдан, потому что идет нормальное общение между главами государств, и потому что для Минска в частности, положительно решился вопрос о Белорусской АЭС и кредиту по ней.
Точно так же нельзя говорить о том, что США или Польша пытаются в Белоруссии что-то дестабилизировать, просто инструменты влияния этих стран участвуют в политической кампании против белорусского руководства, добавил политолог.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.