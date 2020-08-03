В части белорусского общества есть опасения, что Россия или США готовят в стране некое подобие Майдана, и это подтверждается определенными фактами. Но в данном случае речь идет не о США или России как о странах, а об определенных группах влияния. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Такие круги безусловно есть и на западе, и на востоке. Но при этом я не наблюдаю какого-то целевого и прямого иностранного вмешательства на уровне государств», — указал Шпаковский.

Так же, по его мнению, нельзя говорить о том, что Россия якобы пытается устроить Майдан, потому что идет нормальное общение между главами государств, и потому что для Минска в частности, положительно решился вопрос о Белорусской АЭС и кредиту по ней.

Точно так же нельзя говорить о том, что США или Польша пытаются в Белоруссии что-то дестабилизировать, просто инструменты влияния этих стран участвуют в политической кампании против белорусского руководства, добавил политолог.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.