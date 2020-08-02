Белоруссия сможет выживать без помощи России, но для этого гражданам придется крепко «затянуть пояса», сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«Сегодня встает вопрос, может ли Белоруссия выжить без России? На каком-то уровне, безусловно, да, с голоду не умрут, но то, что белорусы потеряют половину своего уровня жизни совершенно очевидно», — констатировал Зубец.

Он отметил, что и правительство, и оппозиция прекрасно понимают, что Белоруссии без российской помощи и российских рынков будет крайне трудно, ведь на Россию приходится 40% белорусского экспорта и 60% импорта.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.