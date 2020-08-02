Возможности России причинить боль белорусскому чиновничеству и высшей элите огромны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 гражданина России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

Экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру оценил последствия возможного разрыва отношений между Москвой и Минском для экономик обеих стран.

- Алексей Николаевич, утверждают, что белорусская экономика существовала за счет России, которая включила режим наибольшего благоприятствования для производителей из Белоруссии. Чем чреват для белорусской экономики разрыв отношений с Россией в случае дальнейшего обострения между странами?

- Отсутствие российской поддержки, конечно, не привело бы к тому, что белорусская схлопнулась. С другой стороны, совершенно понятно, что именно благодаря России в Белоруссии был достигнут тот уровень жизни, который они имеют на сегодняшний день. Это достаточно высокий уровень благополучия, сопоставимый с российским уровнем жизни.

И без поставки по специальным ценам ресурсов, которые Белоруссия получала много лет подряд, белорусское экономическое чудо не состоялось бы. Специалисты оценивают помощь, которую Белоруссия получила от России за счет предложений сырьевых товаров, прежде всего нефти, по сниженным ценам, в сумму более 100 миллиардов долларов за 10 лет.

То есть Россия предоставляла Белоруссии скрытую поддержку порядка 10 миллиардов в год. Для страны с небольшим населением — это колоссальные деньги. Благодаря этому в Белоруссии удалось построить относительно процветающее и благополучное общество.

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Сегодня мы имеем нормализацию цен на сырьевые ресурсы, которые выводятся на мировые ориентиры. С другой стороны, нельзя забывать, что есть предоставление Россией Белоруссии своего рынка для экспорта белорусской продукции. Потому что на Россию приходится 40% белорусского экспорта и 60% импорта.

То есть если отношения между Белоруссией и Россией будут прерваны, то половину своей экономики Белоруссия потеряет легко. И ни один внешнеэкономический партнер не заменит Россию, чтобы продать те продукты, которые Белоруссия не сможет реализовать на российском рынке. Потому что к 40% нынешнего экспорта ни одна страна мира не подбирается даже близко.

- Какова структура белорусского экспорта в Россию?

— Надо понимать, что белорусский экспорт в значительной степени ориентируется на продажу тех продуктов, которые произведены за счет российского сырья. Если мы возьмем структуру белорусского экспорта, мы видим, что 25% из него — это топливо, которое получено за счет переработки российской нефти. Еще 10% производят из сырья, которое залегает на территории страны, и здесь они независимы от России.

8% — это техника, транспортные средства, которые продаются в основном в России. Еще 6% белорусского экспорта — это молочная продукции, которая тоже, как известно, идет в Россию, это сырое молоко и продукция переработки молока, сыры, сметана, то, что мы видим на полках российских магазинов. 4% — это продукция белорусских деревообрабатывающей промышленности, которая идет и в Россию, и за границу. Дальше идет машиностроительная продукция, которая составляет порядка 4% белорусского экспорта.

Таким образом в случае разрыва связей с Россией Белоруссия теряет около половины входящих и исходящих товарных потоков. При этом колоссальное количество других доходов Россия предоставляет в качестве благотворительной помощи. Это, например, открытость российского рынка труда для белорусов, которые приезжают работать и отправляют заработанные деньги назад в Белоруссию.

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

Нельзя забывать, что через Белоруссию проходит серьезный транзитный поток грузов, которые идут из Европы в Россию, путешественники, которые едут в Калининград, тоже проезжают через Белоруссию. Эти дополнительные потоки транспорта тоже серьезный источник дохода. Тем более что белорусы предприняли достаточно серьезные усилия, чтобы предоставить своим транспортным кампаниям привилегированный статус для перевозки этих транзитных грузов. В случае ухудшения отношений все это они теряют.

То есть если говорить о перспективе, о каком-то худшем варианте, то Россия, перекрыв товарные потоки, может разорить Белоруссию. В течение нескольких месяцев от белорусской экономики останутся рожки да ножки. Но вряд ли нужно нам это с точки зрения взаимоотношений с белорусским народом.

- А насколько высок градус русофобии в белорусском обществе?

— Элементы русофобии и антироссийской позиции существуют у незначительной и очень узкой прослойки белорусского населения. Это элиты, которые затеяли этот конфликт, и есть очень небольшая группа, несколько процентов белорусского населения, это националисты и грантоеды, которые в значительной степени подкармливаются из-за границы и выступают за разрыв российско-белорусских отношений.

Остальное население полностью за развитие отношений между двумя странами. Есть еще оппозиция, которая прекрасно понимает, что если эти отношения будут разорваны, то они теряют ту страну, за которую они боролись. Да, они могут получить Белоруссию в свое управление, но это будет гораздо более бедная страна. Поэтому они тоже выступают против разрыва российско-белорусских отношений.

С точки зрения житейской мудрости и способности организовывать собственную жизнь белорусы отличаются от украинцев, которых удалось увлечь мифом о том, что соглашение об Ассоциации с ЕС решит все проблемы. И этот обман привел к тому, что Украина на сегодняшний день разорена.

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Но если мы смотрим на возможности России в части причинить боль белорусскому государству, чиновничеству и высшей элите, то они совершенно огромны. Россия может закрыть белорусскую экономику в течение нескольких недель. И никто вытащить белорусскую экономику не сможет в силу уникального характера России как партнера в торгово-экономических отношениях.

- С точки зрения макроэкономики Белоруссия, конечно, гораздо больше зависит от России, но, как известно, любые санкции — это палка о двух концах. Через Белоруссию пролегает транзитный коридор для российских товаров в Европу. Если эти пути будут перекрыты при худшем варианте развития событий, сможет ли Россия найти альтернативу, и как это скажется на российской экономике?

— В данном случае мы говорим о торговле товарами, а не услугами. Если мы говорим о прекращении товарооборота, то Россия не почувствует разрыва отношений с Белоруссией. Потому что в масштабах российской экономики белорусский импорт — это совсем немного. Более того для целого ряда российских отраслей это будет благо. Потому что поставки белорусского продовольствия сдерживают развитие российского сельского хозяйства.

Тем более что очень часто поставки белорусского продовольствия это — контрабанда из Прибалтики и из стран Евросоюза. Белорусов неоднократно ловили на том, что они берут польские яблоки и литовское молоко и отправляют под видом своей продукции в Россию.

Импорт белорусского продовольствия — это благотворительность, которой Россия в ущерб собственной экономики занимается для Белоруссии. То есть сокращение белорусского импорта будет способствовать развитию российской экономики.

Вторая часть вашего вопроса — это транспортные потоки. Безусловно, это большая неприятность. В значительной степени это затрудни импорт европейской продукции в Россию и обратный поток.

Но пертурбации, которые могут наступить на этом направлении, будут быстро ликвидированы. Потому что даже Украина, когда речь заходит о деньгах быстро забывает свои претензии к России и готова предоставить территорию для транзита российских грузов в Европу. Доходило даже до того, что Украина была готова предоставлять полицейскую охрану для российских грузовиков, движущихся в Словакию или Польшу.

Во-вторых, есть российские порты, которые в последнее время развиваются активно и могут принимать морские суда на территории России с европейскими грузами.

Есть транспортные коридоры, которые проходят через Скандинавию. Там будет необходимо расширять возможности для пропуска грузовиков, но тем не менее эти возможности существуют, объехать Белоруссию вполне можно.

Есть прибалтийские возможности для того, чтобы объехать Белоруссию с севера. Там тоже не очень развита инфраструктура для пропуска грузовиков, но построить ее не сложно. То есть Белоруссия при всем желании заблокировать российские транспортные потоки не сможет. Более того на этом она потеряет крайне много, целая транспортная отрасль, люди, которые работают над обеспечением этих потоков, останутся без работы.

Учитывая серьезную социальную напряженность, которая есть в Белоруссии, я исхожу из того, что белорусские власти не настолько сошли с ума, чтобы убивать собственную базу.

Уровень жизни в Белоруссии более чем на половину обеспечен торговлей и транспортным потоком из России. Что сделают рабочие из убитых отраслей с собственной властью, можно только догадываться. Крушение белорусской власти произойдет очень быстро.

То, что мы видим сегодня, это истерическая реакция, которая, надеюсь, быстро сойдет на нет.

- Если говорить об уровне потребительского оптимизма белорусов, насколько он отличается, например, от российского или украинского?

— Уровень жизни в Белоруссии достаточно высок, он ниже, чем в России, но намного превосходит тот, что есть сегодня на Украине.

Но история начала меняться, когда Россия стала настаивать на предоставлении собственных сырьевых ресурсов по международным ценам, то есть стал сокращаться поток помощи, предоставляемой непрямым образом, за счет дешевых энергетических ресурсов.

Экономические сложности Белоруссии начались не вчера. Если мы говорим о последних тенденциях, то уровень жизни в Белоруссии начал серьезно снижаться в 19-м году. Кроме того, как и на все экономики мира, большое влияние оказала коронавирусная инфекция, которая серьезно ограничила экспорт белорусской рабочей силы в Европу.

Эти два потока рабочей силы, в ЕС и Россию, примерно одинаковы. Но в связи с тем, что Европа закрыла свои границы, большое количество людей остались без работы. Если брать показатели уровня жизни населения, то с лета 2019 года зарплаты в Белоруссии снижаются. И проблемы, которые испытывает белорусское правительство, как раз связано именно с тем, что уровень жизни начал стагнировать. Всем понятно, что уровень потребительского оптимизма в Белоруссии расти не будет.

Алексей Зубец: Если так пойдет дальше, встанет вопрос об интеграции Украины в Донбасс, а не наоборот © Youtube / Алексей Зубец

Но данные, которые мы имеем на сегодняшний день, говорят о том, что ситуация стагнирует. Мы видим очень небольшой объем заявленной безработицы в Белоруссии, но при этом эксперты говорят, что безработица там гораздо выше, чем ее официальные данные.

Известный факт, что в последнее время белорусская экономика получала мало инвестиций. Что важно, белорусская экономика в своих основных отраслях не слишком готова к конкуренции на открытых международных рынках, они не очень готовы к инновациям, которые предполагают оптимизацию персонала.

Это одна из больших проблем российских инвесторов, когда они приходят на территорию Белоруссии. Им фактически запрещают увольнять людей, если они не эффективны. Это приводит к тому, что половина предприятий Белоруссии, по мнению экспертов, либо убыточны, либо балансируют на грани убыточности. В условиях кризиса улучшений там точно не будет.

Это все ставит под сомнение то, что руководство Белоруссии пойдет на обострение экономических отношений с Россией, потому что всем понятно, чем это кончится.

- Как правительство Белоруссии может использовать ситуацию с российскими гражданами, задержанными по подозрению в организации беспорядков и подготовке теракта?

— Это, скорее, история, связанная с шантажом, в том числе, и в части экономики. Эскалация давления на Россию, в том числе и за счет угрозы выдачи российских граждан Украине, должна с точки зрения белорусского правительства заставить Россию пойти на уступки. В том числе по газу, нефти, открытости российских рынков для белорусской сельскохозяйственной продукции.

Такая не очень продуманная политика может привести к совершенно противоположному результату. Если подытожить ответ на ваш вопрос, то Россия гораздо меньше зависит от Белоруссии, чем Белоруссия от России. Причем эта зависимость принципиально разная.

- А какой формат взаимоотношений с Минском устраивает Россию?

- России от Белоруссии на самом деле надо очень немного. Во-первых, России необходимо, чтобы Белоруссия не участвовала в каких-то русофобских проектах и не предоставляла свою территорию для антироссийской деятельности. Во-вторых, России нужно, чтобы были открыты транспортные коридоры. И в-третьих, России нужно, чтобы белорусский рынок был открыт для российского бизнеса, чтобы российский бизнес мог зарабатывать в Белоруссии.

На сегодняшний день эти пожелания России к Белоруссии не выполняются. Российский бизнес преследуется на территории Белоруссии. Белорусское правительство фактически конфисковало Белгазпромбанк, мы видим риск закрытия транспортных коридоров и откровенно враждебные политические действия.

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

То есть разрыв отношений с Белоруссией не нанесет особого ущерба России, в том числе и с точки зрения безопасности. Естественно, этого было бы полезно попытаться избежать, но если разрыв произойдет, то серьезного ущерба не будет.

А для Белоруссии это полная катастрофа, это гарантия революции, очень серьезных социальные неприятностей в ближайшие недели, если Россия захочет пойти на такой разрыв.

Поэтому у меня есть ощущение, что кроме истерии, рассчитанной на то, чтобы заставить президента Путина позвонить Лукашенко, мы ничего не увидим. То есть задача Лукашенко заставить Пуна поднять трубку и начать с ним договариваться. Российское руководство заявило, что пока разговор с Лукашенко Путин не планирует. Россия на сегодняшний день не готова пойти на белорусский шантаж.

Надеюсь, что России хватит сил правильно себя позиционировать в этом конфликте и делать так, чтобы белорусская сторона поняла, что давление на Россию — это бесполезный и бесперспективный путь.