Для представителей украинской «партии войны» важно, чтобы электорат, который находится на востоке страны, не входил в состав Украины, иначе их рейтинги упадут ещё ниже, когда позволят голосовать Донбассу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Андрей Гожый: Многим украинским политикам война просто необходима © Facebook, Андрей Гожый

«Партия войны» имеет сейчас очень большое влияние на Владимира Зеленского, не говоря уже о порошенковской части, турчиновской части, яценюковской части бизнеса. Плюс теневой сектор, контрабанда угля, незаконные поставки энергоресурсов, оружия, коррупция и все прочие незаконные вещи, которые порождает война и которые легко прикрываются войной, — всё это приносит колоссальное обогащение многим власть имущим. Война всегда имеет экономический подтекст, и выгодополучателям интересно, чтобы она продолжалась», рассказал Гожый.

В результате в стране есть большой пул людей, которым и с политической, и с экономической, и с агитационной сторон совсем не интересно завершение конфликта.

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