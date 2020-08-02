По его словам, война — главный козырь украинских политиков, в том числе и потому, что на войне они наживаются
«Партия войны» имеет сейчас очень большое влияние на Владимира Зеленского, не говоря уже о порошенковской части, турчиновской части, яценюковской части бизнеса. Плюс теневой сектор, контрабанда угля, незаконные поставки энергоресурсов, оружия, коррупция и все прочие незаконные вещи, которые порождает война и которые легко прикрываются войной, — всё это приносит колоссальное обогащение многим власть имущим. Война всегда имеет экономический подтекст, и выгодополучателям интересно, чтобы она продолжалась», рассказал Гожый.
В результате в стране есть большой пул людей, которым и с политической, и с экономической, и с агитационной сторон совсем не интересно завершение конфликта.
Полностью интервью можно прочитать здесь.