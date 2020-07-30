Подавляющее большинство граждан Украины выступают за мирное решение проблемы Донбасса, однако в политике и в бизнесе есть влиятельные силы, которым очень выгодно продолжение войны, утверждает адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, на Донбассе в очередной раз установлено перемирие, на этот раз с введением строгих дополнительных мер контроля. Появилась надежда, что будет меньше жертв в этом конфликте. Как вы оцениваете сейчас перспективы достижения мира?

— Любое перемирие лично я, конечно, приветствую, как приветствуют его и все здравые силы в Украине, поскольку каждый час, каждую минуту режима прекращения огня остаются живы наши люди и с той, и с другой стороны. Хотя бы на какое-то время, на час, на день прекращается братоубийственная война, ужасное явление, которое происходит на Украине последние шесть лет. Мы приветствуем перемирие, мы не можем его не приветствовать. Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Другой момент — это то, что мы помним, сколько уже было таких перемирий. В итоге они не заканчивались ничем. Но мы всё равно не оставляем надежду, что шаг за шагом будет достигнуто такое положение вещей, что открывать огонь в ту или иную сторону будет становиться всё тяжелее и всё невыгоднее.

- Мы видели, как «партия войны» протестовала в Киеве и других городах Украины против дополнительных мер контроля, которые обеспечивают перемирие. Чем вы это объясняете?

— У «партии войны» такая позиция: то, что мы воюем, — это основа выживания для представителей этой партии, основа политических принципов и идеологии. Поэтому для них очень важно, чтобы война продолжалась. И для них важно, чтобы электорат, который находится на востоке страны, не входил в состав Украины, иначе рейтинги упадут ещё ниже, когда позволят голосовать Донбассу.

- Вы о некоторых украинских политиках говорите?

— Да, о политиках. У них главный козырь — это война. И смысл их существования в том, что они антирусские бойцы. Вот Турчинов даже говорит, что Крым будут штурмовать, — на солнце голову напекло ему, наверное, надо носить головной убор… Война для них очень важная тема, и мы понимаем, почему они хотят продолжать эту войну. Не будем забывать и о финансовой части, поскольку на войне они наживаются.

«Партия войны» имеет сейчас очень большое влияние на Владимира Зеленского, не говоря уже о порошенковской части, турчиновской части, яценюковской части бизнеса. Плюс теневой сектор, контрабанда угля, незаконные поставки энергоресурсов, оружия, коррупция и все прочие незаконные вещи, которые порождает война и которые легко прикрываются войной, — всё это приносит колоссальное обогащение многим власть имущим. Война всегда имеет экономический подтекст, и выгодополучателям интересно, чтобы она продолжалась.

Кроме того, для властных функционеров очень сладкими являются огромные, раздутые непомерно военные бюджеты, которые они осваивают. Большие возможности для коррупции: военное строительство, закупки некачественной техники… В результате в стране есть большой пул людей, которым и с политической, и с экономической, и с агитационной сторон совсем не интересно завершение конфликта.

- В то же время в эфире одного из телеканалов говорили о результатах социологических исследований, которые показывают, что, кажется, только 12% респондентов высказываются за военное решение проблемы Донбасса, тогда как 74% выступают за мирный путь… Какую роль могут сыграть такие общественные настроения? Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

— Я даже не верю в эти 12%, думаю, что данные подтасованы. Потому что я, в силу профессии, много общаюсь с людьми и не встречал ни одного человека, который, даже если бы и хотел силового варианта, видит, как реально это можно воплотить.

А какую роль играют общественные настроения… На данный момент никакой роли, потому что Зеленский вопреки названию своей партии вовсе не является слугой народа и не является выразителем интересов народа.

Зеленский послушно следует указаниям крупных олигархов и капиталистов, которым война на данный момент интересна. Зеленский чётко и последовательно служит международным, наднациональным корпорациям, различным фондам, правительствам, которым интересно противостояние Киева и Донбасса, а также напряжённость в отношениях Украины с Российской Федерацией.

Поэтому Зеленский ничего не будет делать реального для того, чтобы мир наступил. Это перемирие, возможно, финт перед местными выборами, потому что рейтинг («Слуги народа». — Ред.) катится в бездну с каждым днём. Думаю, сыграв на миролюбивых чувствах граждан, они хотят подправить малость ситуацию с рейтингом.

Но реальных шагов пока нет. Любой мир, особенно в гражданском противостоянии, может быть только следствием компромисса, взаимных уступок. Как они собираются реинтегрировать Донбасс под Киев, если принят закон о тотальной украинизации, если есть реальный запрет на русский язык? Формально этого они не записали, но мы знаем, против какого языка вводятся квоты, какие школы закрывают, из какой страны книги нельзя ввозить.

Итак, язык, законодательство в сфере образования, заигрывание с различными нацистскими, националистическими группами, культ ветеранов АТО… Вот как с этим быть? Я когда-то уже задавал вопрос: представьте, завтра Донбасс реинтегрировали. Атошник может бесплатно в Донбассе в маршрутке ехать? Партия Зеленского пытается вернуть симпатии русскоговорящих граждан Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чтобы реинтегрировать Донбасс в тело Украины, нужно же идти на какие-то компромиссы. Это потребует пересмотра внутреннего законодательства, внесения изменений в Конституцию, возможно, проведения референдума о федерализации, или можно это по-другому определить, как права местного самоуправления… Варианты могут быть разные. Хотя бы продумать это всё и обсудить — вот это уже были бы реальные шаги. Но на самом деле таких шагов сейчас нет. Партия Зеленского занята любимым делом — это распил бюджета, распродажа страны, ну и политическая риторика перед выборами.

- Недавно бывший депутат Рады, бывший соратник Порошенко Давид Жвания выступил с сенсационными разоблачениями, назвав события на Майдане в 2014 году госпереворотом. Как вы думаете, будет ли это иметь какие-то последствия?

— Никаких последствий разоблачения Давида Жвании иметь не будут. Во-первых, ничего нового он не сказал, не сказал ничего такого, чего бы мы не знали. Вот реально: что нового? Что Порошенко служил всем властям, что Майдан был коррумпирован? Да ничего нового. Во-вторых, почему, зная всё это, он шесть лет молчал? Это уже подрывает доверие у того электората, на который эти заявления должны были бы быть рассчитаны. Возникают вопросы: что же ты молчал? И почему именно сейчас заговорил?

Тут два варианта: либо хвост прищемили, либо не рассчитались за что-то, и он теперь сливает своих хозяев. Или опять-таки перед местными выборами кто-то решил подмочить таким образом рейтинг Порошенко. Всё это особого доверия не вызывает, тем более что заявления делает перебежчик… Думаю, об этом поговорят и забудут. Очередная проходная сенсация. Завтра «слуги народа» начнут очередное наступление на свободу слова или продадут какой-то завод, и внимание общества переключится.

- Но должны быть какие-то юридические последствия после таких заявлений и обвинений в адрес известных политиков? Должно быть проведено какое-то расследование?

— Теоретически да. Но у нас столько разных заявлений делается, а наши правоохранительные органы работают в ручном режиме. Если завтра сочтут, что есть политическая целесообразность и будет дана команда, правоохранительные органы начнут расследовать все нюансы (Майдана. — Ред.) даже и без всяких заявлений Жвании. Если же команды не будет… Танковая, а не Банковая. Где в Киеве находится настоящий центр управления Украиной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наши правоохранительные органы — это такие слепые чёрные дыры, какие бы бумаги и заявления в них ни попадали, всё там и пропадёт. Эти органы не способны к самостоятельной независимой следственной работе. Поэтому я думаю, расследование дел Майдана зависит не от этих заявлений, а от того, дадут ли на Банковой команду расследовать, или не дадут.