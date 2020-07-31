Ранее украинские СМИ сообщили, что замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», — сказал Песков.
Он отметил, что в этой работе задействованы и помощники глав государств, и МИД государств, и контактные группы. На уровне помощников работа будет продолжаться.