Информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу не соответствует действительности. Об этом 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, передает РИА Новости

«Бесконечно длящийся спектакль». СМИ утверждают, что Козак вышел из переговоров с Ермаком по Донбассу © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», — сказал Песков.

Он отметил, что в этой работе задействованы и помощники глав государств, и МИД государств, и контактные группы. На уровне помощников работа будет продолжаться.