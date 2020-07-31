Советский и российский актер Владимир Торсуев, который прославился после исполнения роли робота в фильме «Приключения Электроника», женился в пятый раз. Об этом 30 июля сообщает starhit.ru

В США умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» © Konstantin Bromberg / imdb

«Женщина, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда. Она совсем не из актерской среды, родом с Украины. Она врач, познакомились с ней, когда она ухаживала дома за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайтесь!» — сказал Торсуев.

Владимира поддержал брат-близнец Юрий, который сыграл в культовом фильме Сергея Сыроежкина. Он пришел на свадьбу в роли свидетеля.