Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении некоторым религиозным праздникам статуса государственных. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента

Еврейский Новый год Рош Ха-Шана в Украине © скриншот с видео Украина.ру поручил рассмотреть вопрос по таким праздникам, как Курбан-байрам, Рамазан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, а также ряду других.

«Как отмечается в документе, такое предложение подано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального», — говорится в сообщении.

Согласно указу, правительство должно изучить вопрос и выработать предложения во взаимодействии с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом нацпамяти, после чего вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.