Эксперт пояснил, что в ходе этой технологии сначала изучается общественное мнение, запросы, формализуются, определяются приоритеты, а потом из всего политического многообразия выбирается человек, который лучше всех олицетворяет этот запрос.
По его словам, к концу президентства Петра Порошенко в украинском обществе сформировался четкий список требований мир в Донбассе, улучшение социально-экономического положения в стране, посадка Порошенко, борьба с коррупцией и укрощение откровенной русофобии.
«Что говорил Зеленский? Что ради этих пяти требований он пасть порвет, что он уйдет в отставку, что ему не нужен рейтинг. Прошло чуть больше года, и уже понятно, что по всем этим направлениям он ситуацию только ухудшил», — отметил Скачко.
Но для начала, чтобы Зеленский заработал 73% голосов, были изучены запросы, и эти запросы были вложены в уста самого Зеленского и его политтехнологов, и «на надеждах они опять поехали», добавил публицист. Вот это в чистом виде «мягкая сила», которая выходит напрямую и становится Strong Power, резюмировал он.