Приход к власти на Украине Владимира Зеленского был типичной технологией Запада, которая в свое время была опробована на Франции с президентством Эммануэля Макрона. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: На Украине Россия сделала ставку на «профессиональных русских» и потерпела поражение © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, к концу президентства Петра Порошенко в украинском обществе сформировался четкий список требований мир в Донбассе, улучшение социально-экономического положения в стране, посадка Порошенко, борьба с коррупцией и укрощение откровенной русофобии.

«Что говорил Зеленский? Что ради этих пяти требований он пасть порвет, что он уйдет в отставку, что ему не нужен рейтинг. Прошло чуть больше года, и уже понятно, что по всем этим направлениям он ситуацию только ухудшил», — отметил Скачко.

Но для начала, чтобы Зеленский заработал 73% голосов, были изучены запросы, и эти запросы были вложены в уста самого Зеленского и его политтехнологов, и «на надеждах они опять поехали», добавил публицист. Вот это в чистом виде «мягкая сила», которая выходит напрямую и становится Strong Power, резюмировал он.