Соединенные Штаты Америки выведут из Германии почти 12 тысяч военнослужащих, что на треть больше, чем планировалось изначально, сообщает немецкое издание Bild 29 июля

США вернут на родину примерно 6,4 тыс. своих военных, дислоцированных в Германии, остальных распределят по другим странам ЕС, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих… около 6,4 тыс. будут возвращены домой», — цитирует Bild шефа Пентагона.

Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 AG

Ранее контингент США предлагалось сократить на 9,5 тыс. человек. При этом всего на территории Германии находится порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Общая численность вооруженных сил Германии в 2019 году составляла 182,8 тыс. человек.