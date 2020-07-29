США вернут на родину примерно 6,4 тыс. своих военных, дислоцированных в Германии, остальных распределят по другим странам ЕС, заявил министр обороны США Марк Эспер.
«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих… около 6,4 тыс. будут возвращены домой», — цитирует Bild шефа Пентагона.
По его словам, примерно 5,6 тыс. из покидающих Германию 11,9 тыс. военнослужащих США будут отправлены в Италию и Бельгию.
Ранее контингент США предлагалось сократить на 9,5 тыс. человек. При этом всего на территории Германии находится порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.
Общая численность вооруженных сил Германии в 2019 году составляла 182,8 тыс. человек.