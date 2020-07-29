Нынешний президент США Дональд Трамп последовательно отстаивает интересы США, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич

Трамп говорит о том, что нужно вывести войска из Афганистана, сократить численность американских войск за рубежом, а освобождающиеся деньги тратить на развитие внутри Америки.

Однако силовой элите США и так называемому deep state, глубинному государству, это невыгодно, потому что это позволяет делить несусветные деньги, выступая в роли мирового жандарма.

«И по всем записям разговоров Байдена и Порошенко мы понимаем их интересы, из одной только Украины миллиарды долларов вывозились и расхищались. Насколько выгодно для десятков, сотен, тысяч представителей американской элиты быть этими самыми жандармами. Потому что у Байдена была Украина, а у кучи маленьких байденов есть свои маленькие страны по всему земному шару, где можно свои гешефты отруливать», — рассказал журналист.

По его словам, именно поэтому американская элита выступает против Трампа, который хочет лишить ее этой кормушки.

К чему этот мировой жандармизм приводит, мы увидели, когда Штаты развалились под напором коронавируса. И теперь США усиливают давление на Китай и Россию, потому что стране нужна маленькая победоносная война, добавил Александр Малькевич.

Полностью интервью можно прочитать здесь.