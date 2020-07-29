Силовая элита США и так называемое deep state, глубинное государство, делят несусветные деньги, выступая в роли мирового жандарма, считает президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич

В 2018 году руководитель проекта USA Really Александр Малькевич стал первым российским журналистом, попавшим в санкционный список США.

- Александр, вы долгое время жили в США, работали журналистом. Можно ли было представить еще несколько лет назад, что улицы американских городов будут утопать в насилии, а белые полицейские встанут на колени перед выходцами из негритянских гетто?

— Я думаю, что никто не мог представить себе, насколько быстро Соединенные Штаты, во-первых, погрузятся в такую вакханалию майданного типа. Во-вторых, никто не представлял, что реальностью станут слова про Разъединенные штаты Америки.

В этом направлении страна уверенно двигается, и забитое большинство пока боится себя как-то выразить, по сути Америка вернулась к ситуации 1861 года. Говорить о гражданской войне сложно, полномасштабной не будет, потому что, с одной стороны, нет Улисса Гранта (полководец северян в Гражданской войне. — Ред.), с другой — нет генерала Ли (Роберт Эвард Ли — главнокомандующий армией Конфедерации. — Ред.).

Но то, что война идет на улицах американских городов, мы видим.

- Почему среди цветных, которые являются основной ударной силой этих протестов, немало белых? Что не устраивает белых американцев?

— Это в основном хулиганы, деклассированные элементы, безработные. То есть люди, которые действительно недовольно своим положением и удачно встраиваются в протестные рамки.

- А есть ли сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа среди черного населения?

— У него есть сторонники среди тех черных, которые легально работают, развивают свой бизнес. У него, кстати, очень много сторонников среди латиноамериканских законных граждан США. Хочу сказать, что Канье Уэст, знаменитый черный рэпер, который выдвинул свою кандидатуру в президенты, чуть ли не друг Дональда Трампа.

Здесь другой очень интересный поворот, который мы, может быть, с вами громко озвучим. Там все так носятся с тем, что жизни черных важны, Джо Байден объявляет публично, что его кандидатом в вице-президенты будет обязательно темнокожая женщина, но, согласно имеющейся статистике, сегодня чернокожие — это даже не вторая категория населения в США по численности

Драматические выборы с непредсказуемым финалом: пора ли списывать со счетов Трампа и готовиться к президентству Байдена? © AP,

Численность белого населения неуклонно снижается, и к 2050 году всего 46% останется белых. Чтобы мы понимали масштаб бедствия, белых-то 60%, а латинос —19,5%, а негров —14%!

Кстати, в 2050-м латинос будет вообще 30% населения США, а черных — всего 15%. Поэтому вопиющая несправедливость на наших глазах разворачивается. У черных уже был президент Барак Обама, куча других высокопоставленных людей, а самая известная латиноамериканка — это пока Александрия Окасио-Кортес, а она всего-навсего конгрессвумен. Поэтому здесь очень перспективное направление для препирательств.

- Протесты в США очень активно используются в предвыборной борьбе между демократами и республиканцами. Ваш прогноз: кто победит на грядущих выборах и займет кресло президента США?

— Любой, кто сейчас будет давать прогнозы, может ошибиться. Да, поддерживать Трампа стало социально неодобряемым, как у нас в свое время про ЛДПР говорили… Во многих штатах и городах человека могут избить на улице, если он скажет, что будет голосовать за Трампа.

Поэтому вопрос в том, что это молчаливое большинство, которое запугано, забито, насколько они готовы прийти на участки в день голосования и показать фигу американской элите. Вот это основной вопрос. А так, безусловно, рейтинги Трампа очень сильно просели, потому что на него идет накат в круглосуточном режиме, и мы видим, что это работает.

- Но почему, несмотря на такую нестабильную внутриполитическую ситуацию, США продолжают противостояние на внешнеполитической арене с Россией, это касается «Северного потока-2», и с Китаем, которого назвали главной угрозой?

— Это совершенно разные вещи. Соединенные Штаты последовательно борются со своими двумя основными экономическими и, как следствие, политическими противниками.

То есть у демократов и республиканцев только подходы будут разниться. Понятно, что США всегда будут противостоять Китаю и всегда будут бороться с Россией. Кто-то будет это делать тоньше, кто-то идти напролом, как Трамп.

- Заявления Трампа позволяют сделать вывод, что США могут отказаться от роли мирового полицейского. Каким может стать мир без глобального доминирования США?

— Несмотря на свою внешнюю придурковатость, Трамп вызывает у меня симпатию, потому что последователен в отстаивании интересов Америки. Трамп говорит о том, что нужно вывести войска из Афганистана, сократить численность американских войск за рубежом, а освобождающиеся деньги тратить на развитие внутри Америки.

Мирзаян: Если США откажутся от роли мирового жандарма, мир станет гораздо более опасным © РИА Новости, Нина Зотина

И по всем записям разговоров Байдена и Порошенко мы понимаем их интересы, из одной только Украины миллиарды долларов вывозились и расхищались. Насколько выгодно для десятков, сотен, тысяч представителей американской элиты быть этими самыми жандармами. Потому что у Байдена была Украина, а у кучи маленьких байденов есть свои маленькие страны по всему земному шару, где можно свои гешефты отруливать.

Поэтому они все выступают против Трампа, который их пытается лишить этой кормушки.

А к чему этот мировой жандармизм приводит, мы увидели, когда Штаты развалились под напором коронавируса. И они усиливают давление на Китай и Россию, потому что стране нужна маленькая победоносная война.

- Но Китай и Россия вряд ли подойдут на роль беззубых жертв маленькой победоносной войны.

— Она же может быть, как показывают в фильмах, быть немного виртуальной.

- США экспортировали так называемые цветные революции во многие страны мира. В том числе американская элита стояла за спиной лидеров Майдана. Не означает ли это, что нынешние протесты в Штатах — это своего рода исторический бумеранг?

— Это, безусловно, исторической сторицей воздается, потому что американские методички цветных революций работают только в экспортном варианте, и считали, что их это не коснется. Поэтому сейчас они, выражаясь народным языком, огребают.

- Как вы считаете, когда утихнут американские протесты, до выборов или после?

— До выборов они точно не утихнут. Я думаю, что и после выборов они не утихнут, в случае победы Трампа часть Америки попытается восстать, и они будут максимально пытаться вырвать власть у него из рук. Насколько готов Трамп выводить своих сторонников на улицы, пока большой вопрос, но до 4 ноября (выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. — Ред.) это точно будет продолжаться.