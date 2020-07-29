Для исследования Блавацкий отобрал почти 300 чиновников из стран бывшего СССР, которые занимали должности в 2017 году. Он выяснил, что чем больше у чиновника вес, тем более он склонен к коррупции.
Вес Блавацкий определял благодаря специальной технологии на основе машинного обучения. Оценка уровня коррупции рассчитывалась на основании пяти важных европейских рейтингов.
Самый большой уровень коррупции был зафиксирован в среднеазиатских странах — Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан оказались странами с самыми полными и коррумпированными чиновниками.
А вот самые худые и честные чиновники оказались в Прибалтике и Грузии. Единственным исключением из правил оказалась Украина: по весу она вошла в топ-3, а по уровню коррумпированности заняла шестое место.