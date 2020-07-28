Telegram-канал Украина.ру назвал главных претендентов на вхождения в тренерский штаб Мирчи Луческу. Первыми двумя кандидатами оказались игроки основные игроки киевлян конца 00-х и начала 10-х украинец Олег Гусев и хорват Огнен Вукоевич

«Итак, тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском «Динамо»: Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Ждём ещё итальянца Диего Лонго завтра. Пошли спарринги: сегодня юноши, завтра — молодежка. Это просмотр возможных кандидатов в первую команду, сейчас или на будущее», — приводит ТГ-канал слова близкого к киевскому Динамо спортивного журналиста Артема Франкова.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Дану Петреску, работая с ним в Кубани и в китайском Цзянсу, катарском Аль-Араби и московском Динамо.

В качестве главного работал в Дачии из Кишинёва, ФК Тирасполь и Олимпии из Бельцы. В 2006 году был признан лучшим тренером Молдавии.

Тренером вратарей останется Михаил Михайлов.

Ранее сообщалось, что Александр Спиридон, помогавший Луческу 12 лет в Шахтере, не будет работать в Динамо.