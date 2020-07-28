«Итак, тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском «Динамо»: Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Ждём ещё итальянца Диего Лонго завтра. Пошли спарринги: сегодня юноши, завтра — молодежка. Это просмотр возможных кандидатов в первую команду, сейчас или на будущее», — приводит ТГ-канал слова близкого к киевскому Динамо спортивного журналиста Артема Франкова.
Эмил Карас уже четвертый год работает в Аль-Насре из Дубаи. Долгое время он помогал известному румынскому наставнику Дану Петреску, работая с ним в Кубани и в китайском Цзянсу, катарском Аль-Араби и московском Динамо.
В качестве главного работал в Дачии из Кишинёва, ФК Тирасполь и Олимпии из Бельцы. В 2006 году был признан лучшим тренером Молдавии.
Тренером вратарей останется Михаил Михайлов.
Ранее сообщалось, что Александр Спиридон, помогавший Луческу 12 лет в Шахтере, не будет работать в Динамо.