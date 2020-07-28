О том, кто станет помощником Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо» (Киев), рассказал журналист Руслан Мармазов. Его слова приводит Телеграм-канал Украина.ру 28 июля

«Пообщался с Александром Спиридоном. Действительно, в киевское «Динамо» с Мирчей Луческу он не едет. Пока, во всяком случае. Порекомендовал в помощь Мистеру опытного специалиста Эмилиана Караса. Тот долгое время работал с другим известным румынским тренером Даном Петреску», — сообщил Мармазов.

Гендиректор «Шахтера» помешал помощнику Луческу работать с ним в Динамо — СМИ © Facebook/Сергей Палкин

«У молдавского специалиста есть свои резоны воздержаться на этом этапе от переезда в Киев, о чем он в свое время расскажет, как и о своем представлении, какова роль Палкина в истории "Шахтера" и украинского футбола вообще», —подчеркнул журналист.

По его мнению, сюжет вокруг назначения Луческу развивается замысловато и крайне интересно, ничего подобного в футболе Восточной Европы точно не было.