Музыкант Юрий Лоза 27 июля в интервью «Вечерней Москве» раскритиковал российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую за слишком высокие, по его мнению, гонорары за выступления

Лоза рассказал, почему украинка Maruv не будет популярна в России © Facebook, MARUV

Вместе с тем он выразил недоумение: «что должен сделать артист за такие деньги?»

Хотя тут же подчеркнул, что профессиональный исполнитель не должен работать за копейки. Он утверждает, что люди, выполняющие важную работу, должны получать соответствующий заработок.

Также Лоза добавил, что даёт бесплатные выступления на благотворительных фестивалях.

Ранее Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» поделилась, что за каждый выход на сцену зарабатывает как минимум 40 тысяч евро.