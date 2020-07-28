«Она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?"», — задался вопросом певец.
Вместе с тем он выразил недоумение: «что должен сделать артист за такие деньги?»
Хотя тут же подчеркнул, что профессиональный исполнитель не должен работать за копейки. Он утверждает, что люди, выполняющие важную работу, должны получать соответствующий заработок.
Также Лоза добавил, что даёт бесплатные выступления на благотворительных фестивалях.
Ранее Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» поделилась, что за каждый выход на сцену зарабатывает как минимум 40 тысяч евро.