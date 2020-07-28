Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом
Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом
© Sputnik /Asatur Yesayants
Во-первых, продолжил эксперт, Армения и Россия входят в одну организацию ОДКБ, и в рамках этого объединения они сотрудничают по вопросам, связанным с безопасностью. 

Во-вторых, отметил политолог, и Армения, и Россия являются членами ЕАЭС, где они взаимодействуют по экономическим и таможенным вопросам (имеется в виду Таможенный союз).

«В эти организации входят не только Армения и Россия, но в рамках именно этих организаций происходит взаимодействие», — констатировал Искандарян.

Кроме того, Армения с Россией имеют довольно большой базис двустороннего сотрудничества, и документальная база этого сотрудничества тоже достаточно велика, добавил собеседник издания.

 