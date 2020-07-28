Армения является союзником России по нескольким направлениям. Больше всего сотрудничество Москвы и Еревана проявляется в сфере экономики и безопасности. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

Во-вторых, отметил политолог, и Армения, и Россия являются членами ЕАЭС, где они взаимодействуют по экономическим и таможенным вопросам (имеется в виду Таможенный союз).

«В эти организации входят не только Армения и Россия, но в рамках именно этих организаций происходит взаимодействие», — констатировал Искандарян.

Кроме того, Армения с Россией имеют довольно большой базис двустороннего сотрудничества, и документальная база этого сотрудничества тоже достаточно велика, добавил собеседник издания.