Вероятность применения биологического оружия была и есть всегда с момента его изобретения. Но этот вид оружия является самым сложным для разработки, хранения и применения, поскольку может уничтожить создавшую его страну. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми объяснил, почему Китай не сможет угрожать России даже в случае краха США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, сбор биоматериалов россиян американскими структурами или наличие у Вашингтона многочисленных лабораторий вокруг России и не воплотятся в полномасштабную биоатаку американцев именно из-за сложности контроля патогенов.

«Вероятность применения биологического оружия всегда была и есть. Оно очень сложное. Много об этом говорят, но никто никогда не решался его производить, хранить и использовать», — сказал Кедми.

Специалист добавил, что возможно осуществление терактов с использованием биологического оружия, но для этого существуют специальные службы, которые умеют с этим бороться.