Именно поэтому, считает эксперт, несмотря на активное обсуждение биооружия, ни одна страна так и не начала его производство в промышленных масштабах, следовательно, США, как и любая другая страна, не рискнет его применить.
По его мнению, сбор биоматериалов россиян американскими структурами или наличие у Вашингтона многочисленных лабораторий вокруг России и не воплотятся в полномасштабную биоатаку американцев именно из-за сложности контроля патогенов.
«Вероятность применения биологического оружия всегда была и есть. Оно очень сложное. Много об этом говорят, но никто никогда не решался его производить, хранить и использовать», — сказал Кедми.
Специалист добавил, что возможно осуществление терактов с использованием биологического оружия, но для этого существуют специальные службы, которые умеют с этим бороться.