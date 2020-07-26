Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще $1 триллион (71,67 триллиона рублей). Об этом министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в эфире Fox News 26 июля

Глобальный экономический кризис чреват утратой США абсолютного лидерства — Вавилов © скриншот видео Телеканал Сталинград сказал он.

Так, по словам министра, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям и дополнительные пособия по безработице.

Пакет должен принять Конгресс и подписать президент Дональд Трамп. При этом демократы, контролирующие Палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше средств.

Весной Конгресс уже выделил на поддержку экономики около $3 триллионов (215 триллионов рублей).