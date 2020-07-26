«Внутри пакета на $1 триллион есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — сказал он.
Так, по словам министра, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям и дополнительные пособия по безработице.
Пакет должен принять Конгресс и подписать президент Дональд Трамп. При этом демократы, контролирующие Палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше средств.
Весной Конгресс уже выделил на поддержку экономики около $3 триллионов (215 триллионов рублей).