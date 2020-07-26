Теракт в Луцке и целый ряд других недавних происшествий на Украине направлен на дестабилизацию ситуации в стране и раскачивание власти Владимира Зеленского. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

«Они уже спланировали Украину после Зеленского. Причем неважно, останется ли Зеленский на посту президента, или нет. Украину после Зеленского они уже спланировали и начали раскачивать ситуацию», — подчеркнул Ищенко.

Исходя из этого, добавил политолог, вне зависимости от того, был ли захват заложников в Луцке спланированной постановкой или настоящим терактом, то Зеленский как человек, который противостоит всему украинскому политику, продемонстировал, что он не может справиться с такими банальными ситуациями.