Эксперт уточнил, что этим занимается не какая-то конкретная группировка, а весь украинский политикум в целом, потому что у каждого из этих людей есть свои причины не быть довольными Зеленским.
«Они уже спланировали Украину после Зеленского. Причем неважно, останется ли Зеленский на посту президента, или нет. Украину после Зеленского они уже спланировали и начали раскачивать ситуацию», — подчеркнул Ищенко.
Исходя из этого, добавил политолог, вне зависимости от того, был ли захват заложников в Луцке спланированной постановкой или настоящим терактом, то Зеленский как человек, который противостоит всему украинскому политику, продемонстировал, что он не может справиться с такими банальными ситуациями.