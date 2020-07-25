Избирательным штабом «Слуги народа» в Киеве будет руководить глава фракции Александр Корниенко. Об этом 25 июля заявила кандидат в мэры столицы Ирина Верещук

Первая сепаратистка. Кто будет бороться с Кличко в Киеве © Ірина Верещук Ирина Верещук стала победительницей праймериз «Слуги народа», на которых определяли, кто будет представлять политсилу на выборах столичного градоначальника в четверг, 16 июля.

В интервью Vesti.ua Верещук рассказала, кто будет отвечать за выборы в столичном регионе.

«Это очень умный человек. Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве. Александр Дубинский — за выборы в Киевской области. Я очень рассчитываю на Дубинского. Если он не будет мне мешать, это уже очень поможет. Он имеет огромную аудиторию и будет очень полезен и партии, и фракции, и мне», — сообщила она.

Местные выборы на Украине должны пройти 25 октября.

Ирина Верещук руководила городской администрацией Равы-Русской с 2010 по 2015 годы. 23 ноября 2013 года — через два дня после начала Евромайдана — Верещук назвала решение президента Виктора Януковича приостановить подготовку к ассоциации с ЕС «антиукраинским» и попросила Евросоюз отдельно подписать соглашение об ассоциации с ее городом.