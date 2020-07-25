Монтеры электросетей едва спаслись от жителя села Иване-Пусте Тернопольской области, который открыл по ним стрельбу. Об этом 25 июля сообщает «112 Украина»

Кость Бондаренко: Огромное число украинцев травмированы агрессивной информационной средой © РИА Новости, Нина Зотина

Услышав первый выстрел, рабочие спустились с дерева и спрятались, пока мужчина заряжал ружье. По словам одного из пострадавших, им повезло, так как оружие владельца ореха оказалось пневматическим.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелка и отправили его ружье на экспертизу, чтобы выяснить, не было ли оно переделано под стрельбу патронами более крупного калибра.

Соседи характеризуют мужчину, открывшего огонь как спокойного и рассудительного. Ему придется заплатить штраф или провести 200 часов на общественных работах.

Электрики утверждают, что подобный случай произошел несколько лет назад. Тогда хозяин дома взялся за пистолет.

По словам украинского политолога Костя Бондаренко, большое число граждан Украины травмированы агрессивной информационной средой, поэтому многие из них легко прибегают к насилию.