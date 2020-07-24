Объем перевозок зерновых и продуктов перемола железнодорожным транспортом на Украине в июне упал ниже 1 млн т, что является самым низким показателем за 2019/20 годы и на 48,9% ниже значений июня 2019 г, сообщил портал Zernovoz.ua

Как отмечается, снижение грузопотока зерновых на железной дороге наблюдается в течение всего 2020 г., однако в июне дополнительным фактором влияния стало существенное снижение экспортной активности на украинском зерновом рынке.

Перевалка в портах снизилась до 1,4 млн тонн, что является самым низким значением для июня за последние четыре года.

«За первые 17 дней июля 2020 г. экспорт зерновых составил всего 719 тыс. тонн, поэтому можно сделать вывод, что низкие показатели перевозок зерновых грузов по железной дороге и экспортных отгрузок в портах также сохранятся и в текущем месяце», — констатирует портал.

При этом в целом по стране перевозки зерновых упали еще больше, так как удельный вес железнодорожного транспорта в доставке зерновых в порты по итогам июня возрос до 68%.

Это показывает, насколько сильнее сократились доли автомобильного и речного транспорта в перевозке зерновых. По данным Zernovoz.ua, такое произошло впервые за последние полгода.