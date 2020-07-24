Самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин, передает «Громадське радио» 23 июля

«Правильный шаг». Зеленский прокомментировал передачу Франции самописцев сбитого Boeing © пресс-служба президента Украины

«Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка — один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование», — сообщил Енин.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Позднее иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую цель, так как ожидалась атака со стороны США.