Ранее канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB) сообщило, что команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев украинского Boeing 737. Расшифровка данных с черных ящиков началась в Париже 21 июля.
«Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка — один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование», — сообщил Енин.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Позднее иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую цель, так как ожидалась атака со стороны США.