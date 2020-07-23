Гражданин Украины вез из Молдавии в Одессу советскую и российскую символику, в частности ордена, а также картины с изображением президента РФ и иностранную валюту, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 23 июля

В ведомстве рассказали, что во время проверки автомобиля гражданина Украины, возвращавшегося из соседней республики, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя и решили провести углубленный осмотр транспортного средства.

Пограничники обнаружили в багажнике машины флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой России, картины с изображением президента РФ Владимира Путина, картины с изображением военной техники "страны-агрессора", наклейки, награды, а также большую сумму денег в иностранной валюте.

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

Судя по всему, изъятые предметы пользуются большим спросом на Украине, а Одесса с самого своего основания была городом контрабандистов.

Тем же, кто соберется продолжить поставки контрабандой на Украину запрещенной символики, можно посоветовать только одно — не нервничать, особенно на украинской таможне.