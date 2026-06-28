https://ukraina.ru/20260628/polyaki-pridumali-nakazanie-dlya-ukraintsa-ugrozhavshego-navrotskomu-1080730984.html

Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому

Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому - 28.06.2026 Украина.ру

Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому

Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому. Об этом 27 июня сообщили СМИ

2026-06-28T15:40

2026-06-28T15:40

2026-06-28T15:40

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Украинский "патриот" публиковал в соцсетях оскорбления и угрозы жизни в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Офис Навроцкого официально уведомил Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники полиции совместно со спецназом провели штурм квартиры подозреваемого, изъяли мобильные телефоны и компьютеры, с которых публиковались угрозы.Теперь украинцу грозит до двух лет тюрьмы. Но это ещё не всё: вне зависимости от приговора его ждёт депортация, а потом, возможно и встреча с ТЦК на родине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, кароль навроцкий, тцк