Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому - 28.06.2026 Украина.ру
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Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому - 28.06.2026 Украина.ру
Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому. Об этом 27 июня сообщили СМИ
2026-06-28T15:40
2026-06-28T15:40
новости
украина
польша
кароль навроцкий
тцк
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Украинский "патриот" публиковал в соцсетях оскорбления и угрозы жизни в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Офис Навроцкого официально уведомил Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники полиции совместно со спецназом провели штурм квартиры подозреваемого, изъяли мобильные телефоны и компьютеры, с которых публиковались угрозы.Теперь украинцу грозит до двух лет тюрьмы. Но это ещё не всё: вне зависимости от приговора его ждёт депортация, а потом, возможно и встреча с ТЦК на родине.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, кароль навроцкий, тцк
Новости, Украина, Польша, Кароль Навроцкий, ТЦК

Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому

15:40 28.06.2026
 
© © Fotolia / Radoslaw Maciejewski
© © Fotolia / Radoslaw Maciejewski
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Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому. Об этом 27 июня сообщили СМИ
Украинский "патриот" публиковал в соцсетях оскорбления и угрозы жизни в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.
Офис Навроцкого официально уведомил Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники полиции совместно со спецназом провели штурм квартиры подозреваемого, изъяли мобильные телефоны и компьютеры, с которых публиковались угрозы.
Теперь украинцу грозит до двух лет тюрьмы. Но это ещё не всё: вне зависимости от приговора его ждёт депортация, а потом, возможно и встреча с ТЦК на родине.
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