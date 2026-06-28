https://ukraina.ru/20260628/polyaki-pridumali-nakazanie-dlya-ukraintsa-ugrozhavshego-navrotskomu-1080730984.html
Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому - 28.06.2026 Украина.ру
Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому. Об этом 27 июня сообщили СМИ
2026-06-28T15:40
2026-06-28T15:40
2026-06-28T15:40
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украина
польша
кароль навроцкий
тцк
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Украинский "патриот" публиковал в соцсетях оскорбления и угрозы жизни в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Офис Навроцкого официально уведомил Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники полиции совместно со спецназом провели штурм квартиры подозреваемого, изъяли мобильные телефоны и компьютеры, с которых публиковались угрозы.Теперь украинцу грозит до двух лет тюрьмы. Но это ещё не всё: вне зависимости от приговора его ждёт депортация, а потом, возможно и встреча с ТЦК на родине.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, кароль навроцкий, тцк
Новости, Украина, Польша, Кароль Навроцкий, ТЦК
Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому. Об этом 27 июня сообщили СМИ
Украинский "патриот" публиковал в соцсетях оскорбления и угрозы жизни в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.
Офис Навроцкого официально уведомил Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники полиции совместно со спецназом провели штурм квартиры подозреваемого, изъяли мобильные телефоны и компьютеры, с которых публиковались угрозы.
Теперь украинцу грозит до двух лет тюрьмы. Но это ещё не всё: вне зависимости от приговора его ждёт депортация, а потом, возможно и встреча с ТЦК на родине.