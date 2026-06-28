https://ukraina.ru/20260628/ssha-lishili-izrail-statusa-osobogo-soyuznika-ormuzskiy-proliv-zaminirovan-na-mesyatsy-novosti-k-etomu-1080731279.html

США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу

США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу - 28.06.2026 Украина.ру

США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу

Соединённые Штаты перестали делать для Израиля исключение из принципа "Америка превыше всего", в результате чего еврейское государство утратило статус "особого союзника". Об этом 28 июня сообщает Politico со ссылкой на источники

2026-06-28T15:58

2026-06-28T15:58

2026-06-28T15:58

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По словам одного из собеседников издания, Израиль рассчитывал, что глава Белого дома Дональд Трамп продолжит делать для страны исключение во внешней политике Вашингтона."Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырёх лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки", — заявил неназванный политический советник.О других новостях к этому часу: 🟦 Мины в Ормузском проливе будут блокировать судоходство ещё несколько месяцев — Financial Times со ссылкой на главу японской судоходной компании NYK Line.🟦 Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи. Глава МИД Гидеон Саар назвал это моральным долгом еврейского государства.🟦Легкомоторный самолёт разбился на северо-востоке Франции. 11 человек погибли. Пассажиры собирались совершить тандемные прыжки с парашютом — Est Republicain.🟦14 человек погибли в Саудовской Аравии при крушении вертолёта компании Aramco — SPA.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

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