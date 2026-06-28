США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу - 28.06.2026 Украина.ру
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США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу
США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу - 28.06.2026 Украина.ру
США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу
Соединённые Штаты перестали делать для Израиля исключение из принципа "Америка превыше всего", в результате чего еврейское государство утратило статус "особого союзника". Об этом 28 июня сообщает Politico со ссылкой на источники
2026-06-28T15:58
2026-06-28T15:58
новости
израиль
вашингтон
сша
дональд трамп
politico
financial times
мид
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По словам одного из собеседников издания, Израиль рассчитывал, что глава Белого дома Дональд Трамп продолжит делать для страны исключение во внешней политике Вашингтона."Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырёх лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки", — заявил неназванный политический советник.О других новостях к этому часу: 🟦 Мины в Ормузском проливе будут блокировать судоходство ещё несколько месяцев — Financial Times со ссылкой на главу японской судоходной компании NYK Line.🟦 Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи. Глава МИД Гидеон Саар назвал это моральным долгом еврейского государства.🟦Легкомоторный самолёт разбился на северо-востоке Франции. 11 человек погибли. Пассажиры собирались совершить тандемные прыжки с парашютом — Est Republicain.🟦14 человек погибли в Саудовской Аравии при крушении вертолёта компании Aramco — SPA.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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новости, израиль, вашингтон, сша, дональд трамп, politico, financial times, мид
Новости, Израиль, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Politico, Financial Times, МИД

США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу

15:58 28.06.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP / Alex Brandon
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Соединённые Штаты перестали делать для Израиля исключение из принципа "Америка превыше всего", в результате чего еврейское государство утратило статус "особого союзника". Об этом 28 июня сообщает Politico со ссылкой на источники
По словам одного из собеседников издания, Израиль рассчитывал, что глава Белого дома Дональд Трамп продолжит делать для страны исключение во внешней политике Вашингтона.
"Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырёх лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки", — заявил неназванный политический советник.
О других новостях к этому часу:
🟦 Мины в Ормузском проливе будут блокировать судоходство ещё несколько месяцев — Financial Times со ссылкой на главу японской судоходной компании NYK Line.
🟦 Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи. Глава МИД Гидеон Саар назвал это моральным долгом еврейского государства.
🟦Легкомоторный самолёт разбился на северо-востоке Франции. 11 человек погибли. Пассажиры собирались совершить тандемные прыжки с парашютом — Est Republicain.
🟦14 человек погибли в Саудовской Аравии при крушении вертолёта компании Aramco — SPA.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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