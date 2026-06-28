https://ukraina.ru/20260628/putin-rossiyu-ne-mogut-pobedit-na-pole-boya-poetomu-pytayutsya-raskachat-1080732460.html
Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать
Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать - 28.06.2026 Украина.ру
Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад безуспешно пытается нанести России стратегическое поражение, а киевский режим перешёл к террористическим методам. Об этом 28 июня он сказал на съезде "Единой России"
2026-06-28T16:22
2026-06-28T16:22
2026-06-28T16:22
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россия
запад
владимир путин
единая россия
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"Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя — не могут", — подчеркнул Путин. Главные заявления президента: 🟦 Съезд "Единой России" проходит в судьбоносное для России время. 🟦 Киевский режим, поддерживаемый Западом, перешёл на откровенно террористические методы. Запад этого не замечает. 🟦 Россия твердо стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы; 🟦 Страна всегда побеждала за счёт народного сплочения - так будет и сейчас; 🟦 Безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена.🟦 В мире возникают всё новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. 🟦 Российские власти безусловно выполнят все социальные обязательства перед гражданами. 🟦 Задачи внутреннего развития России — в сфере демографии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни по всей стране — будут решены; 🟦 Доверие россиян к демократическим институтам — это условие устойчивости российского общества.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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новости, россия, запад, владимир путин, единая россия
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Единая Россия
Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад безуспешно пытается нанести России стратегическое поражение, а киевский режим перешёл к террористическим методам. Об этом 28 июня он сказал на съезде "Единой России"
"Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя — не могут", — подчеркнул Путин.
Главные заявления президента:
🟦 Съезд "Единой России" проходит в судьбоносное для России время.
🟦 Киевский режим, поддерживаемый Западом, перешёл на откровенно террористические методы. Запад этого не замечает.
🟦 Россия твердо стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы;
🟦 Страна всегда побеждала за счёт народного сплочения - так будет и сейчас;
🟦 Безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена.
🟦 В мире возникают всё новые препятствия для нормального взаимодействия между странами.
🟦 Российские власти безусловно выполнят все социальные обязательства перед гражданами.
🟦 Задачи внутреннего развития России — в сфере демографии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни по всей стране — будут решены;
🟦 Доверие россиян к демократическим институтам — это условие устойчивости российского общества.