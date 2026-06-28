https://ukraina.ru/20260628/putin-rossiyu-ne-mogut-pobedit-na-pole-boya-poetomu-pytayutsya-raskachat-1080732460.html

Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать

Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать - 28.06.2026 Украина.ру

Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад безуспешно пытается нанести России стратегическое поражение, а киевский режим перешёл к террористическим методам. Об этом 28 июня он сказал на съезде "Единой России"

2026-06-28T16:22

2026-06-28T16:22

2026-06-28T16:22

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россия

запад

владимир путин

единая россия

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"Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя — не могут", — подчеркнул Путин. Главные заявления президента: 🟦 Съезд "Единой России" проходит в судьбоносное для России время. 🟦 Киевский режим, поддерживаемый Западом, перешёл на откровенно террористические методы. Запад этого не замечает. 🟦 Россия твердо стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы; 🟦 Страна всегда побеждала за счёт народного сплочения - так будет и сейчас; 🟦 Безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена.🟦 В мире возникают всё новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. 🟦 Российские власти безусловно выполнят все социальные обязательства перед гражданами. 🟦 Задачи внутреннего развития России — в сфере демографии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни по всей стране — будут решены; 🟦 Доверие россиян к демократическим институтам — это условие устойчивости российского общества.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

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новости, россия, запад, владимир путин, единая россия