XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина - 28.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260628/xix-vsesoyuznaya-partkonferentsiya-samaya-masshtabnaya-promo-aktsiya-borisa-eltsina-1080661480.html
XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина
XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина - 28.06.2026 Украина.ру
XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина
28 июня 1988 года началась XIX конференция Коммунистической партии Советского Союза. Она стала последней в истории этой партии, положила начало развалу СССР и превратилась в промо-акцию Бориса Ельцина. Причём без всякого умысла со стороны её инициатора – Михаил Горбачёв изначально пытался создать впечатление, что никакого Ельцина не существует…
2026-06-28T16:00
2026-06-28T16:00
история
история
история ссср
ссср
кпсс
коммунистическая партия
огонек
борис ельцин
михаил горбачёв
украина
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В социалистических странах типа СССР или Китая коммунистические партии были не просто инструментом управления, но и ключевой составляющей частью государства. Лидеры таких партий, пытаясь усилить своё влияние на аппарат, нередко прибегали к чрезвычайным методам.У Иосифа Сталина в 1930-1950 годы это был масштабный террор, у Мао Цзедуна в 1960-70-е – "культурная революция". Оказавшись у власти в СССР в 1985 году, Михаил Горбачёв также оказался перед необходимостью применения чрезвычайных мер для достижения целей, поставленных узким кругом "прорабов перестройки". Однако поскольку все они – сам Горбачёв, Александр Яковлев, Вадим Медведев, Валерий Болдин, Александр Черняев, Георгий Шахназров, – фетишизировали демократию, опыт предшественников не годился.В итоге они, хорошо зная приспособленчество номенклатуры КПСС, решили создать свою базу на основе тех её представителей, которые были готовы отказаться от марксистско-ленинских догм, и в целом выполнять любые указания высшего партийного руководства, невзирая на позицию консервативных номенклатурщиков более низкого уровня."Перестройка" в Советском Союзе была объявлена в апреле 1985 года на пленуме ЦК КПСС, и официально поддержана на XXVII съезде советской Компартии в феврале-марте 1986 года. Однако к весне 1988-го изменения в стране стали настолько масштабными, что они требовали легитимизации на высшем уровне правящей в СССР партии. Кроме того, в КПСС появились не только консервативные критики "перестройки" (их неформальным лидером стал член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачёв), но и радикальные сторонники ускорения и углубления реформ (они ориентировались на опального Бориса Ельцина, снятого в октябре 1987 года с поста первого секретаря Московского городского комитета партии).Вот только формальных предпосылок к созыву внеочередного съезда КПСС у Горбачёва и его команды не было. И тогда было решено воспользоваться подзабытым пунктом устава Компартии, который позволял проводить не только съезды, но ещё и всесоюзные конференции. Правда, XVIII конференция правящей в СССР партии – тогда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) – проводилась аж в феврале 1941 года, на ней Иосиф Сталин произнес речь об успехах коммунистического строительства в СССР.XIX съезд КПСС (1952) признал, что назревшие вопросы партийной политики могут обсуждаться на съездах партии и пленумах ЦК и что необходимости в созыве Всесоюзных конференций нет. XXIII съезд КПСС (1966) восстановил в уставе партии пункт, дающий ЦК КПСС право созыва Всесоюзной партийной конференции, но с тех пор ним никогда не пользовались."На новом опасном перепутье весны 1988 года я видел выход в том, чтобы предотвратить наметившийся разброд и драку в руководстве, объединить все усилия на консолидацию общества, на включение широких слоев граждан в процессы общественного самооздоровления и обновления. Именно в этом состоял мой замысел ХIХ партконференции", – писал позже Михаил Горбачёв. На пленуме ЦК КПСС в мае 1988 года были утверждены тезисы к партконференции, их заблаговременно опубликованы в главной советской газете – "Правде". Тезисы широко обсуждались во всех СМИ, как и выборы делегатов на конференцию.Норма представительства составляла 1 делегат от 3 780 членов партии. Всего в соответствии с этой нормой было избрано ровно 5 000 делегатов, из которых на саму конференцию прибыл 4 991 человек. Большинство из них было фактически назначено местными партийными бонзами, однако Горбачёв по этому поводу не переживал.Во-первых, по информации мандатной комиссии, коммунисты в возрасте от 40 до 50 лет, вступившие в партию после 1964 года, составили половину делегатов – а это было поколение, на которое опирались "прорабы перестройки".Во-вторых, все нужные Горбачёву люди стали делегатами, которая в первую очередь была задумана как представление для СМИ и широкой публики, а не как партийное мероприятие – ведь конференцию транслировали по радио и телевидению, а репортажи с неё оперативно публиковали печатные СМИ.Выступая на открытии конференции, Михаил Горбачёв фактически призвал к демонтажу советской системы: разграничению функций партийных и государственных органов, введению выборов депутатов всех уровней на альтернативной основе, зависимости партийной должности от результатов выборов. Он также предложил преобразовать всю систему власти в СССР, создать новый орган – Съезд народных депутатов Советского Союза, избирающий из своего состава Верховный Совет, который должен был превратиться в постоянно действующий орган власти.Номенклатура всё это радостно поддержала – прямо как депутаты Учредительного собрания Франции в "ночь чудес" (1789), которые сами проголосовали за отмену своих привилегий, что позволило законно отправить их на гильотину. Правда, сначала делегаты не понимали, к чему идёт дело. Когда известный писатель Юрий Бондарев уподобил перестройку самолёту, который "поднялся, а куда посадить – не знаем", это было встречено громом аплодисментов. Однако вскоре тон мероприятию задали выступления публичных лиц "перестройки" – историка Георгия Арбатова, экономиста Леонида Абалкина, актёра Михаила Ульянова.Свою роль сыграли и известные делегаты от Украины. Секретарь Союза писателей Украины Борис Олейник пафосно заявил: "коммунисты, беспартийные, неформалы, вплоть до рокеров и "металлистов", с которыми мне довелось встречаться как делегату, единодушны в главном наказе – твёрдо, всеми конституционными средствами добиваться того, чтобы обновление стало необратимым".А главред главного "рупора перестройки", журнала "Огонёк", Виталий Коротич, кратко изложил содержание опубликованной 26 июня 1988 года статьи следователей Генпрокуратуры СССР Гдляна и Иванова о "хлопковом деле" в Узбекистане. Коротич объяснил появление скандального материала желанием помочь партийному руководству в борьбе со взяточничеством, и в конце своей речи передал Горбачёву папки с секретными документами, полученными от следователей, что вызвало сильный резонанс среди делегатов.Главным же героем конференции стал Борис Ельцин, который попал на неё "с чёрного хода" – не как делегат от родной Свердловской области, а как представитель коммунистов Карелии. В последний день конференции, 1 июля, Ельцин фактически взял трибуну "штурмом". Подняв мандат делегата, он решительно подошёл к президиуму, и глядя в глаза Горбачеву заявил: "требую предоставить мне слово для выступления".Получив слово, Борис Ельцин набросился с критикой на высшее партийное руководство. Он потребовал привлечения к ответственности тех, кто "по 10-15 лет сидел и сидит в Политбюро", кто довёл партию и страну до нынешнего критического состояния. Затронул Ельцин и Горбачёва, заявив, что он, мол, остается вне критики. Особый отклик на конференции получило заявление Бориса Ельцина об устранении социальной несправедливости, ликвидации привилегий, спецпайков, спецбольниц и спецсанаториев.После этой речи на конференции был объявлен перерыв, а уже после него ряд партийных руководителей обрушились с критикой на коммуниста-бузотёра. Выступил и главный оппонент Ельцина – Егор Лигачев:"Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная!"Фраза "Борис, ты не прав!" стала символом не только XIX партконференции, но и всего противостояния Горбачёва и Ельцина, и помогла последнему выиграть все выборы в 1989-91 годах – вплоть до избрания первым президентом России.Собственно, условно демократические выборы начались в СССР именно после XIX партконференции, которая приняла пять резолюций: "О демократизации советского общества и реформе политической системы", "О правовой реформе", "О борьбе с бюрократизмом", "О межнациональных отношениях" и "О гласности".На основании решений XIX партийной конференции в октябре 1988 года Верховный Совет СССР принял проект конституционной реформы. 1 декабря 1988 года после всенародного обсуждения был принят новый закон СССР "О выборах народных депутатов СССР", и внесены необходимые изменения в три главы Конституции СССР 1977 года, касающиеся избирательной системы и связанные с учреждением нового органа власти – Съезда народных депутатов. А в конце декабря 1989 года были внесены поправки ещё в шесть статей Конституции, касающиеся полномочий Съезда народных депутатов.Эти изменения привели к тому, что КПСС фактически перестала быть стержнем системы государственной власти СССР. Это повлекло за собой резкую дестабилизацию политической обстановки и запустило процессы дезинтеграции Советского Союза – первой о выходе из него заявила Эстония ещё в ноябре 1988 года. Хотя Первый Съезд народных депутатов СССР в мае 1989 года избрал председателем Верховного Совета СССР Михаила Горбачёва, тот продолжил последовательный демонтаж советской системы.В марте 1990 года по предложению Горбачёва на Внеочередном III Съезде народных депутатов СССР были внесены самые масштабные поправки в Конституцию Советского Союза: отменялась однопартийность и руководящая роль КПСС, учреждался пост президента СССР, отменялась социалистическая и общенародная собственность, взамен вводился институт частной собственности ("собственность советских граждан").Хотя на XIX партконференции Михаил Горбачёв говорил, что "президентская форма правления в условиях нашего многонационального государства неприемлема и не вполне демократична, поскольку слишком большая власть сосредоточивается в руках одного человека", 15 марта 1990 года он был избран первым президентом Советского Союза. Вряд ли тогда Горбачёв думал, что окажется последним президентом СССР и генеральным секретарём ЦК КПСС. Однако именно к этому привели решения XIX партконференции, которую он замышлял лишь как инструмент усиления своего влияния.
https://ukraina.ru/20250516/1046039984.html
https://ukraina.ru/20230108/1042396537.html
https://ukraina.ru/20230826/1048814844.html
https://ukraina.ru/20250525/ukrainskaya-delegatsiya-na-sezde-narodnykh-deputatov-sssr-ot-krasno-korichnevykh-do-krasno-chrnykh--1063382801.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, ссср, кпсс, коммунистическая партия, огонек, борис ельцин, михаил горбачёв, украина, перестройка, 1980-е
История, История, история СССР, СССР, КПСС, коммунистическая партия, Огонек, Борис Ельцин, Михаил Горбачёв, Украина, Перестройка, 1980-е

XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина

16:00 28.06.2026
 
© Фото : Открытый источникXIX Всесоюзная конференция КПСС
XIX Всесоюзная конференция КПСС - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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28 июня 1988 года началась XIX конференция Коммунистической партии Советского Союза. Она стала последней в истории этой партии, положила начало развалу СССР и превратилась в промо-акцию Бориса Ельцина. Причём без всякого умысла со стороны её инициатора – Михаил Горбачёв изначально пытался создать впечатление, что никакого Ельцина не существует…
В социалистических странах типа СССР или Китая коммунистические партии были не просто инструментом управления, но и ключевой составляющей частью государства. Лидеры таких партий, пытаясь усилить своё влияние на аппарат, нередко прибегали к чрезвычайным методам.
У Иосифа Сталина в 1930-1950 годы это был масштабный террор, у Мао Цзедуна в 1960-70-е – "культурная революция". Оказавшись у власти в СССР в 1985 году, Михаил Горбачёв также оказался перед необходимостью применения чрезвычайных мер для достижения целей, поставленных узким кругом "прорабов перестройки". Однако поскольку все они – сам Горбачёв, Александр Яковлев, Вадим Медведев, Валерий Болдин, Александр Черняев, Георгий Шахназров, – фетишизировали демократию, опыт предшественников не годился.
В итоге они, хорошо зная приспособленчество номенклатуры КПСС, решили создать свою базу на основе тех её представителей, которые были готовы отказаться от марксистско-ленинских догм, и в целом выполнять любые указания высшего партийного руководства, невзирая на позицию консервативных номенклатурщиков более низкого уровня.
"Перестройка" в Советском Союзе была объявлена в апреле 1985 года на пленуме ЦК КПСС, и официально поддержана на XXVII съезде советской Компартии в феврале-марте 1986 года. Однако к весне 1988-го изменения в стране стали настолько масштабными, что они требовали легитимизации на высшем уровне правящей в СССР партии. Кроме того, в КПСС появились не только консервативные критики "перестройки" (их неформальным лидером стал член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачёв), но и радикальные сторонники ускорения и углубления реформ (они ориентировались на опального Бориса Ельцина, снятого в октябре 1987 года с поста первого секретаря Московского городского комитета партии).
Вот только формальных предпосылок к созыву внеочередного съезда КПСС у Горбачёва и его команды не было. И тогда было решено воспользоваться подзабытым пунктом устава Компартии, который позволял проводить не только съезды, но ещё и всесоюзные конференции. Правда, XVIII конференция правящей в СССР партии – тогда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) – проводилась аж в феврале 1941 года, на ней Иосиф Сталин произнес речь об успехах коммунистического строительства в СССР.
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"...и компот не льётся в рот": 40 лет последней антиалкогольной кампании7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма" и аналогичное Постановление Совета министров СССР, а 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения". Такие же указы были приняты в союзных республиках
XIX съезд КПСС (1952) признал, что назревшие вопросы партийной политики могут обсуждаться на съездах партии и пленумах ЦК и что необходимости в созыве Всесоюзных конференций нет. XXIII съезд КПСС (1966) восстановил в уставе партии пункт, дающий ЦК КПСС право созыва Всесоюзной партийной конференции, но с тех пор ним никогда не пользовались.
"На новом опасном перепутье весны 1988 года я видел выход в том, чтобы предотвратить наметившийся разброд и драку в руководстве, объединить все усилия на консолидацию общества, на включение широких слоев граждан в процессы общественного самооздоровления и обновления. Именно в этом состоял мой замысел ХIХ партконференции", – писал позже Михаил Горбачёв. На пленуме ЦК КПСС в мае 1988 года были утверждены тезисы к партконференции, их заблаговременно опубликованы в главной советской газете – "Правде". Тезисы широко обсуждались во всех СМИ, как и выборы делегатов на конференцию.
Норма представительства составляла 1 делегат от 3 780 членов партии. Всего в соответствии с этой нормой было избрано ровно 5 000 делегатов, из которых на саму конференцию прибыл 4 991 человек. Большинство из них было фактически назначено местными партийными бонзами, однако Горбачёв по этому поводу не переживал.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев Анатолий Лукьянов Иван Полозков
Михаил Горбачев Анатолий Лукьянов Иван Полозков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Михаил Горбачев Анатолий Лукьянов Иван Полозков
Во-первых, по информации мандатной комиссии, коммунисты в возрасте от 40 до 50 лет, вступившие в партию после 1964 года, составили половину делегатов – а это было поколение, на которое опирались "прорабы перестройки".
Во-вторых, все нужные Горбачёву люди стали делегатами, которая в первую очередь была задумана как представление для СМИ и широкой публики, а не как партийное мероприятие – ведь конференцию транслировали по радио и телевидению, а репортажи с неё оперативно публиковали печатные СМИ.
Выступая на открытии конференции, Михаил Горбачёв фактически призвал к демонтажу советской системы: разграничению функций партийных и государственных органов, введению выборов депутатов всех уровней на альтернативной основе, зависимости партийной должности от результатов выборов. Он также предложил преобразовать всю систему власти в СССР, создать новый орган – Съезд народных депутатов Советского Союза, избирающий из своего состава Верховный Совет, который должен был превратиться в постоянно действующий орган власти.
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Номенклатура всё это радостно поддержала – прямо как депутаты Учредительного собрания Франции в "ночь чудес" (1789), которые сами проголосовали за отмену своих привилегий, что позволило законно отправить их на гильотину. Правда, сначала делегаты не понимали, к чему идёт дело. Когда известный писатель Юрий Бондарев уподобил перестройку самолёту, который "поднялся, а куда посадить – не знаем", это было встречено громом аплодисментов. Однако вскоре тон мероприятию задали выступления публичных лиц "перестройки" – историка Георгия Арбатова, экономиста Леонида Абалкина, актёра Михаила Ульянова.
Свою роль сыграли и известные делегаты от Украины. Секретарь Союза писателей Украины Борис Олейник пафосно заявил: "коммунисты, беспартийные, неформалы, вплоть до рокеров и "металлистов", с которыми мне довелось встречаться как делегату, единодушны в главном наказе – твёрдо, всеми конституционными средствами добиваться того, чтобы обновление стало необратимым".
А главред главного "рупора перестройки", журнала "Огонёк", Виталий Коротич, кратко изложил содержание опубликованной 26 июня 1988 года статьи следователей Генпрокуратуры СССР Гдляна и Иванова о "хлопковом деле" в Узбекистане. Коротич объяснил появление скандального материала желанием помочь партийному руководству в борьбе со взяточничеством, и в конце своей речи передал Горбачёву папки с секретными документами, полученными от следователей, что вызвало сильный резонанс среди делегатов.
© Юрий АбрамочкинXIX Всесоюзная конференция КПСС. Голосование
XIX Всесоюзная конференция КПСС. Голосование
© Юрий Абрамочкин
XIX Всесоюзная конференция КПСС. Голосование
Главным же героем конференции стал Борис Ельцин, который попал на неё "с чёрного хода" – не как делегат от родной Свердловской области, а как представитель коммунистов Карелии. В последний день конференции, 1 июля, Ельцин фактически взял трибуну "штурмом". Подняв мандат делегата, он решительно подошёл к президиуму, и глядя в глаза Горбачеву заявил: "требую предоставить мне слово для выступления".
Получив слово, Борис Ельцин набросился с критикой на высшее партийное руководство. Он потребовал привлечения к ответственности тех, кто "по 10-15 лет сидел и сидит в Политбюро", кто довёл партию и страну до нынешнего критического состояния. Затронул Ельцин и Горбачёва, заявив, что он, мол, остается вне критики. Особый отклик на конференции получило заявление Бориса Ельцина об устранении социальной несправедливости, ликвидации привилегий, спецпайков, спецбольниц и спецсанаториев.
После этой речи на конференции был объявлен перерыв, а уже после него ряд партийных руководителей обрушились с критикой на коммуниста-бузотёра. Выступил и главный оппонент Ельцина – Егор Лигачев:
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"Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная!"
Фраза "Борис, ты не прав!" стала символом не только XIX партконференции, но и всего противостояния Горбачёва и Ельцина, и помогла последнему выиграть все выборы в 1989-91 годах – вплоть до избрания первым президентом России.
Собственно, условно демократические выборы начались в СССР именно после XIX партконференции, которая приняла пять резолюций: "О демократизации советского общества и реформе политической системы", "О правовой реформе", "О борьбе с бюрократизмом", "О межнациональных отношениях" и "О гласности".
© РИА Новости . Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЕгор Лигачев
Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Алексей Бойцов
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Егор Лигачев
На основании решений XIX партийной конференции в октябре 1988 года Верховный Совет СССР принял проект конституционной реформы. 1 декабря 1988 года после всенародного обсуждения был принят новый закон СССР "О выборах народных депутатов СССР", и внесены необходимые изменения в три главы Конституции СССР 1977 года, касающиеся избирательной системы и связанные с учреждением нового органа власти – Съезда народных депутатов. А в конце декабря 1989 года были внесены поправки ещё в шесть статей Конституции, касающиеся полномочий Съезда народных депутатов.
Эти изменения привели к тому, что КПСС фактически перестала быть стержнем системы государственной власти СССР. Это повлекло за собой резкую дестабилизацию политической обстановки и запустило процессы дезинтеграции Советского Союза – первой о выходе из него заявила Эстония ещё в ноябре 1988 года. Хотя Первый Съезд народных депутатов СССР в мае 1989 года избрал председателем Верховного Совета СССР Михаила Горбачёва, тот продолжил последовательный демонтаж советской системы.
В марте 1990 года по предложению Горбачёва на Внеочередном III Съезде народных депутатов СССР были внесены самые масштабные поправки в Конституцию Советского Союза: отменялась однопартийность и руководящая роль КПСС, учреждался пост президента СССР, отменялась социалистическая и общенародная собственность, взамен вводился институт частной собственности ("собственность советских граждан").
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Хотя на XIX партконференции Михаил Горбачёв говорил, что "президентская форма правления в условиях нашего многонационального государства неприемлема и не вполне демократична, поскольку слишком большая власть сосредоточивается в руках одного человека", 15 марта 1990 года он был избран первым президентом Советского Союза. Вряд ли тогда Горбачёв думал, что окажется последним президентом СССР и генеральным секретарём ЦК КПСС. Однако именно к этому привели решения XIX партконференции, которую он замышлял лишь как инструмент усиления своего влияния.
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