В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ.
Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ.
Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина выходит из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
С 2018 года Украина последовательно аннулирует все договоры с СНГ, так что Зеленский продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко.