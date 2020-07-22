Кабинет министров Украины одобрил решение о выходе Украины еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) в сфере гуманитарного сотрудничества, сообщает ГолосUA 22 июля

Армения призывает страны СНГ объединить усилия в борьбе с коронавирусом © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина выходит из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

С 2018 года Украина последовательно аннулирует все договоры с СНГ, так что Зеленский продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко.