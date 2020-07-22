Армения призывает страны СНГ объединить усилия в борьбе с коронавирусом
Армения призывает страны СНГ объединить усилия в борьбе с коронавирусом
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В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ.

Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина выходит из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

С 2018 года Украина последовательно аннулирует все договоры с СНГ, так что Зеленский продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко.