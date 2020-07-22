Мировое Православие встретило печальный факт превращения Святой Софии в мечеть ослабленным из-за признания константинопольским патриархатом украинских раскольников из так называемой Православной церкви Украины(ПЦУ), сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион

Разделение, которое произошло из-за признания патриархом Варфоломеем ПЦУ, что ослабило мировое Православие, а Константинопольский патриарх Варфоломей не смог оказать влияния на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть, констатировал он

«Конечно, мы не можем поставить в вину патриарху Варфоломею то, что он не сумел удержать турецкие власти от этого решения, потому что знаем, что во многих других случаях турецкие власти не обращают никакого внимания на его позицию и его мнение. Но то, что Православие встретило это печальное событие ослабленным, это действительно факт. К сожалению, то разделение, которое произошло из-за признания патриархом Варфоломеем украинских раскольников, не пошло на пользу Православной Церкви — это уже сейчас очевидно для всех», — приводит слова архиерея Православный союз журналистов.

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«В других Церквах эту унию не признали, в Русской Церкви эту унию не признали. Потом Константинополь пал, и Святая София была превращена в мечеть», — напомнил иерарх.

Сейчас точно так же после явно ошибочного решения Константинополя о легализации украинского раскола собор Святой Софии был превращен в мечеть.