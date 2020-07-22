Во вторник, 21 июля, в украинском Луцке Максим Кривош (Плохой) более 12 часов удерживал пассажиров в междугороднем автобусе. После того, как его требование было выполнено президентом Владимиром Зеленским, вооруженный террорист отпустил заложников. Однако в Сети активно обсуждают версию, согласно которой все это было хорошо разыгранным спектаклем

Всего в автобусе находились 13 человек. Все они были освобождены самим террористом, после того как Зеленский выложил в соцсетях видео с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, это было главным требованием злоумышленника. Вскоре после этого Кривош вышел из автобуса и больше минуты ждал, пока к нему подойдут силовики и задержат. Только после этого правоохранители решили подогнать к транспортному средству БТР и зачем-то организовали отвлекающий взрыв. Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини

Финал этой истории — не единственное, что вызвало недоумение многочисленных комментаторов в интернете. Обращается внимание, что вся спецоперация была проведена вопреки всем стандартным схемам действий спецслужб в таких ситуациях. Изначально, вся операция по освобождению заложников находилась в ведении МВД, а не Службы безопасности Украины (СБУ). По одной из версий, СБУ должна была перехватить руководство силовиками на месте ЧП в случае введения антитеррористической операции, но ее якобы не хотели вводить, пока не пролилась первая кровь.

Согласно официальным сообщениям, после захвата заложников в Луцк прибыли бойцы спецподразделения СБУ «Альфа», однако нигде не говорится, в каком количестве, притом что сложные антитеррористические операции по освобождению заложников — компетенция «альфовцев». Из-за этого в Сети начало распространяться версия, что никакого штурма изначально и не планировалось.

Кроме того, высказывается недоумение пребыванием на месте ЧП замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, который отвечает за информационную политику. Ссылки на то, что в Луцке он занимался координацией лично с главой государства, многие ставят под сомнения, так как он прибыл на место теракта еще до того, как захватчик выдвинул свои требования к президенту.

Внимательное изучение аккаунтов Кривоша в соцсетях тоже оставило некоторые вопросы. Так, все они были приведены в активное состояние буквально несколько недель назад, будучи до этого фактически заброшены.