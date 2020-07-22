«Происходящее в последнее время вокруг судебной системы, мне кажется, дает основания говорить о существовании некоего плана, в котором Украине уготована не самая почетная роль. Группа иностранных агентов и их пособников по заказу иностранных государств пытаются захватить судебную ветвь власти и через неё контролировать президента, страну, лишить её суверенитета. Для этого и используется такие институции, как НАБУ», — заявил Вовк.
По его мнению, ситуация с ОАСК — «часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить».
На прошлой неделе появилась информация, что НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
Позже Вовк заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений. Сейчас судья находится в отпуске.