Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которому недавно сообщили о подозрении, 21 июля в своем Facebook заявил, что иностранные агенты по заказу других стран хотят захватить судебную власть на Украине, чтобы лишить ее суверенитета

Главой Окружного админсуда Киева избран Вовк, который находится под следствием © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его мнению, ситуация с ОАСК — «часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить».

На прошлой неделе появилась информация, что НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Позже Вовк заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений. Сейчас судья находится в отпуске.