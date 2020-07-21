Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против включения России в состав Большой семерки (G7). Об этом 21 июля сообщила пресс-служба автора инициативы, заместителя лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа Дика Дурбина

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«Резолюция ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США», — говорится в заявлении.

Также Дурбин отметил, что вместо того, чтобы использовать все имеющиеся в распоряжении президента США Дональда Трампа «инструменты для борьбы с российскими угрозами нашим военным, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент Трамп стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль».

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп пояснил, что многое из обсуждаемого на таких саммитах «имеет отношение к Путину» и «в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении».

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.