Решать мировые проблемы в формате G8 невозможно - Медведев
Решать мировые проблемы в формате G8 невозможно - Медведев
© РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк
Соавторами резолюции выступили еще 12 сенаторов.

«Резолюция ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США», — говорится в заявлении.

Также Дурбин отметил, что вместо того, чтобы использовать все имеющиеся в распоряжении президента США Дональда Трампа «инструменты для борьбы с российскими угрозами нашим военным, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент Трамп стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль».

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп пояснил, что многое из обсуждаемого на таких саммитах «имеет отношение к Путину» и «в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении».

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.