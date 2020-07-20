«По информации наших источников, Корявченко решил отправиться отдохнуть в куротный поселок Грибовка. Бывший артист «Квартала» стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с загорелым отдыхающим», — говорится в материале.

Полуголого «cлугу народа» с пивом засняли под Одессой

Юзик угодил в очередной скандал на дороге, на этот раз он устроил ДТП возле Рады
Юзик угодил в очередной скандал на дороге, на этот раз он устроил ДТП возле Рады
© Facebook, Юрий Корявченков
За год в Раде Корявченков попал в несколько скандалов. Сначала его сфотографировали за раздачей билетов на шоу «Вечерний Квартал» прямо в зале для голосований.

В ноябре 2019 года в Сети появилась аудиозапись разговора, где человек с голосом, похожим на голос Корявченкова, обещал местной полиции «крышу» за откат.